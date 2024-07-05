Демиховский лицей в Орехово-Зуеве откроют после ремонта 1 сентября
Ремонт Демиховского лицея продолжается в Орехово-Зуеве. Строительная готовность объекта составила 60%, о чем сообщили в Минстрое Московской области в пятницу.
Сейчас на площадке трудятся более 60 рабочих. Подрядчик продолжает фасадные и кровельные работы, установку оконных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп, укладку настенной и напольной плитки.
Здание лицея обновят и снаружи, и внутри. После этого установят новую мебель и оборудование.
Демиховский лицей открыли в 1968 году. Общая площадь здания составляет более трех тысяч «квадратов». Обновить образовательное учреждение планируется до 20 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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