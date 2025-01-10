Дело о контрабанде наркотиков из Литвы рассмотрят в Московском областном суде

Читайте нас в:

Фигурантов уголовного дела обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 229.1 (контрабанда наркотических средств особо в крупном размере, организованной группой) и 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, c 2018 года по март 2019-го преступная группа обеспечила на территории Литвы погрузку гашиша в специально оборудованные тайники автомобиля. Контрабандным путем машина прибыла в Россию, где планировалось продать наркотики.

В марте 2019 года преступную деятельность пресекли, при этом из незаконного оборота изъяли свыше 292 килограммов наркотиков.

Ранее одного из соучастников преступления признали виновным в Волоколамском горсуде. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Другие обвиняемые объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.