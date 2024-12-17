Делегация Узбекистана посетила МОНИКИ для обмена опытом

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Во время визита представители делегации ознакомились с работой приемного отделения, операционного блока, оснащенного современным оборудованием, а также посетили медицинский аккредитационно-симуляционный центр, где врачи и ординаторы могут отрабатывать свои навыки.

Директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев отметил, что обмен опытом и знаниями с коллегами из Узбекистана имеет ключевое значение для развития медицинских технологий и укрепления международного сотрудничества.

Он добавил, что такая практика позволяет перенимать лучшие методы друг у друга и выразил радость от возможности делиться опытом с уважаемыми партнерами.

Изучая институт, гости также посетили отделение телемедицинских технологий и научный отдел, где они увидели современные лаборатории, включая микробиологическую лабораторию, открывшуюся в 2024 году.

Делегаты познакомились с ведущими научными сотрудниками института и узнали о последних разработках. Этот визит продемонстрировал возможности и достижения здравоохранения Московской области.