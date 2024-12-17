17 декабря 2024, 23:41

Делегация Узбекистана посетила Центр охраны материнства и детства

ники детства
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Делегация из Узбекистана посетила НИКИ детства для обмена опытом в области детской медицины. В ходе визита гости ознакомились с работой института, включая клинические методики диагностики, лечения и реабилитации детей, страдающих от редких заболеваний.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила важность таких встреч для укрепления международных связей и обмена передовым опытом. Она сообщила, что во время визита удалось договориться о проведении конференции в Ташкенте в мае следующего года в рамках консорциума «5П Детская медицина».

Гостям представили результаты научных исследований в области терапии орфанных заболеваний, проводимых врачами института, которые уже находят применение в регионе. Кроме того, была достигнута договоренность о программе обучения узбекских коллег на кафедрах, в ординатуре и аспирантуре НИКИ детства, а также о совместной научно-исследовательской деятельности.

По словам Одинаевой, обсудили также организацию взаимных стажировок между Ташкентом и Подмосковьем и возможность подключения узбекских специалистов к порталу «Детство». Она добавила, что стали актуальными вопросы создания двух центров компетенций - по орфанным болезням и аутовоспалительным заболеваниям в Ташкентской области.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентским областным управлением здравоохранения.

Дети Здравоохранение Врачи Медицина Узбекистан
17 декабря 2024, 23:40
Школы, больницы и объекты спорта. Итоги модернизации социнфраструктуры Подмосковья за 2024 год
Медиасток.рф
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Масштабные работы по реставрации, капитальному ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры продолжаются в Московской области. Особое внимание уделяется больницам и школам. Какие изменения произошли в регионе за уходящий год — в материале 360.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Московской области планируют открыть 58 социальных объектов.

Объекты культуры Не забывают в Подмосковье и о строительстве объектов культуры. До конца года свои двери распахнут заведения в Протвине и Чехове.

Не меньше внимания уделяют ремонту и модернизации дошкольных учебных заведений. До конца года отремонтируют два объекта в Дзержинске. Полностью завершить ремонтные работы планируют в декабре, а открыть учреждения должны уже в январе 2025-го.

Объекты образования До конца года на территории Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию шесть объектов образования, среди которых две школы на 3,8 тысячи мест в четырех городских округах.

При этом две школы находятся на особом контроле. Одна из них - учебное заведение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево в Мытищах, а вторая - на 1,1 тысячи учеников в Реутове. Образовательные организации должны распахнуть двери перед школьниками уже в феврале 2025 года.

Еще в двух школах ведут капитальный ремонт. Одна из них расположена в Долгопрудном, а вторая - в Лобне.

Спортивные объекты Строительство спортивных объектов тоже не обходят вниманием. По плану на 2024 год, работы завершат на трех стадионах в Щелкове, Люберцах и Раменском.

Кроме того, в регионе планируют до конца года закончить капитальный ремонт четырех спортивных сооружений в Чехове, Ступине, Королеве и Дмитровском городском округе. Их строительная готовность превысила 92%.

Объекты здравоохранения Особое внимание в Подмосковье уделяют ремонту и модернизации объектов здравоохранения. В 2024 году в регионе введут в эксплуатацию восемь больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Они расположены в Лобне, Сергиевом Посаде, Подольске, Лосино-Петровском, Мытищах, а также в Егорьевске.

При этом старые объекты культуры также проходят модернизацию. До конца года планируется завершить капремонт на территории пяти учреждений в Ступине, Пушкино, Балашихе, Дубне и Павловском Посаде.

Кроме того, в области продолжают капитальный ремонт уже существующих объектов здравоохранения. Например, до конца года в Подмосковье работы завершат на территории восьми поликлиник и больничных корпусов. При этом строительная готовность большинства учреждений здравоохранения достигает 80%.

Не забывают в Подмосковье и о студентах. В 2024 году капитальный ремонт проходит в пяти образовательных учреждений. При этом строительная готовность большинства объектов на сегодняшний день превышает 69% «В текущем году мы уже открыли 115 объектов (социальной инфраструктуры - прим. ред.). До конца года остается завершить 58 объектов. Это 23 объекта капитального строительства и 35 капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем к досрочному вводу», - отмечал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Здравоохранение Школы Больницы Строительство Андрей Воробьев Поликлиники Ремонтные работы Образование
17 декабря 2024, 21:04
Акция по безопасности на дороге «Зимние каникулы» началась в Балашихе
Медиасток.рф
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В Балашихе стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно продлится до 13 января 2025 года и будет направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также на формирование у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

До конца года сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия для школьников и воспитанников дошкольных учреждений, в ходе которых расскажут о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.

Полицейские примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, где обсудят вопросы безопасности детей на дорогах. Также автоинспекторы организуют интерактивные мероприятия для участников кружков, секций и центров дополнительного образования.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей будут проведены акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир - большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции реализуют профилактическую акцию «Ребенок - пассажир, пешеход». Особое внимание будет уделено предупреждению нарушений ПДД как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и водителей, которые перевозят детей с нарушением правил.

Полицейские также проведут мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и проверят соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Мероприятие «Зимние каникулы» направлено на обеспечение безопасности детей и подростков в зимний период и призвано напомнить всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил.

Дети ГИБДД Балашиха
17 декабря 2024, 21:02
Около 80 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике МО
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Около 80 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области в период с 9 по 13 декабря. В торгах приняли участие 248 кандидатов, в результате чего среднее количество участников на один лот составило 3,2 человека.

Для более детального ознакомления с информацией о выставленных на торги объектах жители региона могут посетить региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ, где легко найти подходящий участок для загородной жизни или помещение для бизнеса.

Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике регулярно публикуются актуальные лоты, информация о проводимых торгах в Подмосковье, а также инструкции о том, как найти имущество и земельные участки, выставленные на аукционы, и как подать заявку на участие в них.

Аукционы Бизнес
17 декабря 2024, 20:52
Парки Балашихи представили афишу мероприятий на неделю
Медиасток.рф
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На этой неделе в резиденции Деда Мороза в парке «Пехорка» продолжатся встречи с детьми. Они запланированы на 20 и 21 декабря. В пятницу мероприятие начнется в 16:00, а в субботу — в 11:00. В эти дни также пройдут творческие мастер-классы.

Парк «Пехорка» и Пестовский предложат активные мероприятия в рамках областной программы «Олимпийские победы». Всех желающих ждут 21 декабря в 11:00.

Ольгинский лесопарк также приглашает на спортивные мероприятия 17 и 21 декабря. Во вторник в 11:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике, а в 16:30 - спортивные игры для детей. В субботу начнется беговая тренировка в 10:00, а занятие по скандинавской ходьбе пройдет в 11:00.

В парке «Пехорка-лес» на этой неделе запланированы сразу четыре занятия по скандинавской ходьбе для участников программы «Активное долголетие»: 16 декабря в 11:30, 18 и 19 декабря в 14:00 и 20 декабря в 11:30.

Парк на Заречной примет любителей ночных забегов. 17 и 19 декабря забеги стартуют в 20:00 от входной группы со стороны улицы Крупешина. А 21 декабря в 9:00 состоится дружеский забег «5 верст» для «ранних пташек».

В парке на Солнечной 19 декабря пройдет интерактивная программа для детей и их родителей, включая интеллектуальную игру, экопросветительское занятие, детскую дискотеку, разминку и занятие по скандинавской ходьбе. Начало в 15:00.

Балашиха Парки

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