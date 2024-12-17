Делегация Узбекистана посетила Центр охраны материнства и детства

Масштабные работы по реставрации, капитальному ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры продолжаются в Московской области. Особое внимание уделяется больницам и школам. Какие изменения произошли в регионе за уходящий год — в материале 360.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Московской области планируют открыть 58 социальных объектов.

Объекты культуры Не забывают в Подмосковье и о строительстве объектов культуры. До конца года свои двери распахнут заведения в Протвине и Чехове.

Не меньше внимания уделяют ремонту и модернизации дошкольных учебных заведений. До конца года отремонтируют два объекта в Дзержинске. Полностью завершить ремонтные работы планируют в декабре, а открыть учреждения должны уже в январе 2025-го.

Объекты образования До конца года на территории Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию шесть объектов образования, среди которых две школы на 3,8 тысячи мест в четырех городских округах.

При этом две школы находятся на особом контроле. Одна из них - учебное заведение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево в Мытищах, а вторая - на 1,1 тысячи учеников в Реутове. Образовательные организации должны распахнуть двери перед школьниками уже в феврале 2025 года.

Еще в двух школах ведут капитальный ремонт. Одна из них расположена в Долгопрудном, а вторая - в Лобне.

Спортивные объекты Строительство спортивных объектов тоже не обходят вниманием. По плану на 2024 год, работы завершат на трех стадионах в Щелкове, Люберцах и Раменском.

Кроме того, в регионе планируют до конца года закончить капитальный ремонт четырех спортивных сооружений в Чехове, Ступине, Королеве и Дмитровском городском округе. Их строительная готовность превысила 92%.

Объекты здравоохранения Особое внимание в Подмосковье уделяют ремонту и модернизации объектов здравоохранения. В 2024 году в регионе введут в эксплуатацию восемь больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Они расположены в Лобне, Сергиевом Посаде, Подольске, Лосино-Петровском, Мытищах, а также в Егорьевске.

При этом старые объекты культуры также проходят модернизацию. До конца года планируется завершить капремонт на территории пяти учреждений в Ступине, Пушкино, Балашихе, Дубне и Павловском Посаде.

Кроме того, в области продолжают капитальный ремонт уже существующих объектов здравоохранения. Например, до конца года в Подмосковье работы завершат на территории восьми поликлиник и больничных корпусов. При этом строительная готовность большинства учреждений здравоохранения достигает 80%.

Не забывают в Подмосковье и о студентах. В 2024 году капитальный ремонт проходит в пяти образовательных учреждений. При этом строительная готовность большинства объектов на сегодняшний день превышает 69% «В текущем году мы уже открыли 115 объектов (социальной инфраструктуры - прим. ред.). До конца года остается завершить 58 объектов. Это 23 объекта капитального строительства и 35 капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем к досрочному вводу», - отмечал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.