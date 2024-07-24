Делегация специалистов из Китая посетила НИКИ детства

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Заведующий отделением - врач лабораторной диагностики Владимир Сурганов рассказал о проводимых исследованиях и новом оборудовании - о проточном цитометре, с помощью которого можно выявить иммунодефицитные состояния, а также об иммуноферментном анализаторе.

Китайские коллеги предложили поставить в Московскую область последнюю модель анализатора кислотно-щелочного состояния. Этот аппарат помогает оценить состояние пациента, провести анализ газов крови.

По словам Сурганова, кислотно-щелочное состояние крови - это неотъемлемая часть диагностики в реаниматологии, анестезиологии, хирургии.

«Любые отклонения в кислотно-щелочном состоянии организма свидетельствуют о развитии патологий. Прибор показывает уровень калия, натрия, кислорода, углекислого газа, глюкозы и других важных показателей. Аппарат позволяет отслеживать динамику пациента и оценивать эффективность назначенной терапии», - рассказал врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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