24 июля 2024, 20:44

Делегация специалистов из Китая посетила НИКИ детства

ники детства
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Делегация врачей из Уханя посетила НИКИ детства. Подмосковные специалисты провели экскурсию по отделениям Многопрофильного стационара, познакомив коллег c основными принципами работы Института.

Заведующий отделением - врач лабораторной диагностики Владимир Сурганов рассказал о проводимых исследованиях и новом оборудовании - о проточном цитометре, с помощью которого можно выявить иммунодефицитные состояния, а также об иммуноферментном анализаторе.

Китайские коллеги предложили поставить в Московскую область последнюю модель анализатора кислотно-щелочного состояния. Этот аппарат помогает оценить состояние пациента, провести анализ газов крови.

По словам Сурганова, кислотно-щелочное состояние крови - это неотъемлемая часть диагностики в реаниматологии, анестезиологии, хирургии.

«Любые отклонения в кислотно-щелочном состоянии организма свидетельствуют о развитии патологий. Прибор показывает уровень калия, натрия, кислорода, углекислого газа, глюкозы и других важных показателей. Аппарат позволяет отслеживать динамику пациента и оценивать эффективность назначенной терапии», - рассказал врач.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Китай
24 июля 2024, 20:54
Пробки на подмосковных дорогах вечером 24 июля достигли 4 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на подмосковных трассах 24 июля составили четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Автомобильные заторы фиксируются на Новорязанском, Лыткаринском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском и Щелковском шоссе.

Также непросто будет проехать в эти часы на ЦКАД в районе населенных пунктов Агрогородок и Большие Вяземы.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Водители ЦКАД
24 июля 2024, 20:48
Около 20 километров теплосетей обновят в Химках к отопительному сезону
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Почти 20 километров магистральных и распределительных теплосетей отремонтируют в Химках к осенне-зимнему периоду. Работы проведут в рамках планового ремонта теплоснабжающей компании «Мосэнерго» и инвестпрограммы. Более восьми километров трубопровода уже обновили в городском округе.

Ремонтные работы стартовали в апреле. Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» модернизируют теплосети и оборудование в котельных многоквартирных домов в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Завершат работы уже в сентябре.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы провели 16 этапов гидравлических испытаний. Сейчас проводим прессовку более девяти километров теплотрасс в Старых Химках. В результате испытаний будут выявлены участки трубопровода, на которых требуется произвести замену. Также меняем технологическое оборудование и реализуем инвестиционную программу. Ежедневно мы работаем на 15-16 участках», - рассказал генеральный директор химкинского филиала теплоснабжающей компании «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Сейчас теплосети обновляют на проспекте Мельникова возле дома № 3. Здесь полностью заменят магистральный трубопровод, снабжающий теплом дома Новых Химок. Далее по графику - ремонт теплосетей в Сходне и Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы
24 июля 2024, 20:43
Акция «Собери ребенка в школу» продлится в Солнечногорске до 30 августа
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Акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Солнечногорске. Жители муниципалитета до 30 августа могут принести школьные принадлежности для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Акцию проводят члены клуба «Коннект» молодежного центра «Возрождение» совместно с «Молодой Гвардией» и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для детей собирают канцелярские товары, портфели, рюкзаки, тетради, дневники, товары для творчества и школьную форму.

«Основная цель - оказать помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Любой желающий может принести канцелярские товары или вещи до 30 августа. Все подарки обязательно будут переданы детям», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Принести школьные принадлежности можно по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, четвертый этаж, Молодежный центр «Возрождение» с 10:00 до 17:00. Телефоны: 8 (495) 994-15-87; 8 (496) 264-15-51.

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Благотворительность Дети Школы Солнечногорск
24 июля 2024, 20:29
Еще 4 школы паллиативного пациента откроют в Подмосковье
Пресс-служба ГБУЗ Московской области "Химкинская больница"
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Еще четыре школы паллиативного пациента откроют в Подмосковье в августе. Проект заработал в конце мая в Химках, Клину, Красногорске и Солнечногорске. Врачи обучали родственников правилам ухода за лежачими и тяжело больными людьми.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, курсы открылись под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи Подмосковья.

«Было принято решение о создании школ, чтобы родственники знали, как организовать комфортные условия таким пациентам, и могли в домашних условиях уменьшить клинические проявления заболеваний, а также профилактировать возможные осложнения», - рассказала руководитель Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

До конца года в каждом городском округе на базе больницы откроется подобная школа. Для родственников пациентов, находящихся в стационаре, и соцработников занятия проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Врачи

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