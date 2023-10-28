Делегация Смоленской области посетила социальные учреждения Егорьевска

Один из первых делегация посетила Семейный центр помощи семье и детям «Преображение». Там предоставляют различные услуги семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Участники делегации познакомились с работой центра, программами и услугами, которые там предлагаются. Они отметили, что такие центры имеют большое значение для общества.

Затем делегация посетила добрый дом «Егорьевский», где ее представители ознакомились с условиями проживания. Работники этого учреждения активно занимаются социализацией и психологической поддержкой проживающих здесь людей.

Кроме того, в ходе визита обсудили возможность расширения сотрудничества между Смоленской областью и городом Егорьевск в области социального развития. Была высказана идея об обмене опытом и знаниями, а также о возможности оказания дополнительной финансовой поддержки.

В состав делегации вошли заместитель министра образования и науки, а также другие сотрудники социальных учреждений Смоленской области.

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Следующей остановкой на маршруте было отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания «Егорьевский». Здесь люди, которым нужна дневная забота, могут получить помощь, консультации и поучаствовать в реабилитационных программах. Визит в это отделение позволил членам делегации оценить эффективность его работы и удовлетворенность услугами его клиентов.

Во время посещения социальных учреждений воспитанники и сотрудники рассказали гостям о своей работе, достижениях и трудностях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Делегация выразила благодарность и восхищение сотрудникам учреждений за их преданность и высокое качество оказываемых услуг.

«Все, что вы делаете - не сравнится ни с чем! Так много всего хорошего, что нам еще долго анализировать увиденное», - поделилась впечатлениями министр социального развития Смоленской области Елена Романова.