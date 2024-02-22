Делегация школьников из Лобни посетила технопарк Физтех-лицея имени Капицы
Участники творческо-интеллектуального конкурса «Лобня глазами молодых» посетили технопарк Физтех-лицея имени Капицы. Ребята посетили четыре мастер-класса по современным направлениям.
Школьники из Лобни побывали в технопарке на занятиях по 3D-моделированию, цифровой архитектуре, сити-фермерству и промышленному дизайну. Они поблагодарили за организацию этой поездки и полученные новые знания временно исполняющую полномочия главы городского округа Лобня Анну Кротову.
Напомним, участниками конкурса «Лобня глазами молодых» были девять школьных команд. В течение трех месяцев ребята участвовали в интеллектуальных конкурсах, играли в КВН и защищали социальные проекты. Лучшей стала команда «На вираже» из школы № 10.
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