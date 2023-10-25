Делегация Министерства ЖКХ Подмосковья обменялась опытом с коллегами из Калининградской области
Делегация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области посетила два объекта, осуществляющих очищение сточных вод, в Калининградской области. Специалисты обменялись опытом эксплуатации подобных сооружений.
Напомним, что в настоящее время ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» продолжает строительство двух очистных сооружений в городских округах Кашира и Сергиев Посад. Именно поэтому обмен опытом с коллегами из Калининградской области стал важным вкладом в развитие коммунальной инфраструктуры Подмосковья.
В состав делегации вошли первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов, и руководители подведомственных организаций подмосковного Министерства ЖКХ ГКУ МО «Дирекция сопровождения реализации программ инженерной инфраструктуры» Андрей Пулин и ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Игорь Берняков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о модернизации очистных сооружений в 9 округах региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
В ходже визита коллеги из Калининграда поделились положительными и отрицательными моментами, с которыми они столкнулись во время работы, а также рассказали об удобстве использования и жизнеспособности действующих объектов. Членам делегации наглядно продемонстрировали этапы очистки сточных вод, применение метода очистки активным вторичным отстойником и компостирование активного ила.
Отмечается, что данные объекты функционируют больше 10 лет. Очистные сооружения в поселке Заостровье Калининградской области запустили в эксплуатацию еще в 1992 году. Второй объект расположен в городе Черняховске. Там пуско-наладочные работы завершились в 2013 году.