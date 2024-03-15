Делегация из Воскресенска посетила Всемирный фестиваль молодежи

Участники фестиваля провели встречу с представители администрации, молодежного парламента и «Движения первых».

«Не перечесть всех событий, которые произошли за эти дни. Самое крупное - это шествие молодежи мира. Мы познакомились с ребятами из разных стран. Успели пообщаться с ребятами из Индии, Шри-Ланки, с нашим братским народом - белорусами», - поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Арина Антонова.

Активная гражданская позиция, волонтерство, участие в местных и региональных акциях, успешная самореализация - все это может помочь попасть на следующий международный фестиваль молодежи.

«Очень хочется, чтобы таких мероприятий как на территории Сириуса было больше. Чтобы была возможность отправлять туда большее количество молодых людей, которые интересуются жизнью государства», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участники фестиваля провели встречу с представители администрации, молодежного парламента и «Движения первых».

«Не перечесть всех событий, которые произошли за эти дни. Самое крупное - это шествие молодежи мира. Мы познакомились с ребятами из разных стран. Успели пообщаться с ребятами из Индии, с ребятами из Шри-Ланки, с нашим братским народом - белорусами», - поделилась участница Всемирного фестиваля молодежи Арина Антонова.

Активная гражданская позиция, волонтерство, участие в местных и региональных акциях, успешная самореализация - все это может помочь попасть на следующий международный фестиваль молодежи.

«Очень хочется, чтобы таких мероприятий как на территории Сириуса было больше. Чтобы была возможность отправлять туда большее количество молодых людей, которые интересуются жизнью государства», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаил Бахтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел». Дети плели маскировочные сети, пекли пряники и писали письма бойцам СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».