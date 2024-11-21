21 ноября 2024, 10:53

Делегация из Узбекистана посетила промышленный коворкинг в Солнечногорске

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Цифровой промышленный коворкинг Industrial City в солнечногорском индустриальном парке «Есипово» принял делегацию из Узбекистана. Гостей заинтересовали современные инжиниринговые системы и новый тип готовых помещений, которые значительно сокращают сроки запуска производств.

«Московская область активно развивает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с регионами Узбекистана. Сегодня эта страна занимает шестое место в списке наших партнеров по экспорту. Мы поставляем туда фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины и многое другое», - отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

В состав иностранной делегации вошли представители Ферганской области, которые уже второй раз за год приезжают в Подмосковье. Их интересует опыт в сфере работы с инвесторами, а также новый формат индустриальных парков Light Industrial. Особый интерес вызвали инфраструктурные решения для резидентов, которые позволяют быстро запускать новые производства.

«Мы стремимся отвечать на запросы бизнеса Московской области. Предпринимателям важна скорость запуска производства, и поэтому мы создаем универсальные площадки с необходимой инфраструктурой, готовые разместить предприятие в любой сфере промышленности», - рассказал заместитель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

В Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области отметили, что «Иволга» активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. В декабре запланирована бизнес-миссия предприятий Подмосковья, которую организуют совместно с региональным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.

Инвестиции Солнечногорск Экспорт Бизнес Узбекистан Промышленность
21 ноября 2024, 00:48
Школьники из Дмитрова победили на областном этапе чемпионата по экономике
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Одиннадцатиклассники из Дмитрова приняли участие в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству от Высшей Школы Экономики. Их бизнес-проект занял первое место среди 44 работ участников из Московской области.

Команды кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству при содействии менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты, их работу оценивают эксперты от бизнес-структур, вузов и органов власти.

Учащиеся 11 класса дмитровского лицея № 4 Егор Ломакин, Нина Климова и Полина Курышкина представили бизнес-проект на тему: «Внедрение искусственного интеллекта с целью улучшения качества жизни населения».

«Наши лицеисты прошли на региональный этап чемпионата и заняли первое место из 44 бизнес-проектов Московской области! Теперь ребята готовятся к защите своего проекта на всероссийском этапе. Поздравляем наших талантливых детей и их профессиональных наставников!» - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Дмитров Экономика конкурсы
21 ноября 2024, 00:05
Подмосковные конкурсанты прошли в окружной этап проекта «Знание.Лектор»
МЕДИАСТОК.РФ
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Четырнадцать представителей Подмосковья стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В нем приняли участие участвовали 1,5 тысячи граждан из 84 регионов страны.

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание», превратился в платформу для более чем пяти тысяч авторских лекций на различные темы. В окружной этап прошли 300 лучших лекторов, среди которых наибольшее количество участников представляют Центральный федеральный округ - 85 человек.

В номинации «История и сохранение исторической памяти» отличились кандидат исторических наук Станислав Аманов и учитель лицея № 8 города Электросталь Николай Овденко.

С 25 ноября по 5 декабря участники окружного этапа представят свои лекции в онлайн-формате перед Экспертным советом, в который вошли представители органов государственной власти, образовательных учреждений и научного сообщества.

Победители конкурса получат возможность стать частью региональных команд лекторов Общества «Знание» и смогут продолжить свою карьеру в сфере просвещения. В общей сложности 70 победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своих лекций

Учителя Студенты конкурсы
20 ноября 2024, 23:15
Новый фельдшерский пункт откроют в Дмитровском округе в 2025 году
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В рамках госпрограммы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас прорабатывают территорию под его размещение.

В новом фельдшерско-акушерском пункте обустроят процедурную, кабинет для фельдшера и акушерки, помещение для временного пребывания пациентов и комнату для экстренного принятия родов. Также здесь разместят санитарную и два санузла: для персонала и для посетителей.

Отметим, что в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в текущем году в деревнях Бунятино и Княжево обновили фельдшерско-акушерские пункты. Здесь отремонтировали фасады и входные группы, установили пандусы, провели отделочные работы, оборудовали кабинеты новой мебелью и техникой. А в Бунятино реконструировали и крышу здания. Оба медпункта обслуживают почти три тысячи человек, из них 500 - дети. Местные жители могут пройти здесь первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства или телемедицинскую консультацию врача поликлиники.

«Люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. В Бунятино и Княжево помимо проведенного ремонта закуплено новое оборудование и мебель. Все это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Дмитров
20 ноября 2024, 23:06
Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на чемпионате «Абилимпикс»
Телеканал «360»
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Свыше 30 медаль привезла сборная Подмосковья с национального этапа чемпионата «Абилимпикс». Это главный в стране конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье это движение поддерживает региональный Минздрав. О том, что это дает участникам, рассказал призер соревнований Иван Макеев и его мама Елена в интервью Марусе Михейчик на 360.ru.

Иван отметил, что он участвует в чемпионате не первый год. При этом подготовку он проходил в Москве у лучших специалистов профессионального массажа. По словам участника, его готовили лучшие преподаватели.

«Мы строили поэтапно программу и готовились к ней. Мы в этом центре проходим обучение разное и повышаем свои навыки», - рассказал Иван Макеев Молодой человек рассказал, что при обучении у него не возникло каких-либо сложностей из-за профессионализма преподавателей. Особое внимание члены жюри обращали на действия участников.

Отдельное внимание Иван Макеев на психологическую подготовку перед участием в конкурсе.

«Психологический настрой - это важная часть. Очень сильно нервничаешь, поскольку все ребята сильные с тобой соревнуются, но ты готовишь себя, что ты такой же, как и они - такой же сильный», - поделился призер.

Кроме того, Иван добавил, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера. Участники знакомились друг с другом и делились опытом.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Интервью конкурсы Образование

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