Делегация из Узбекистана посетила промышленный коворкинг в Солнечногорске

«Московская область активно развивает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с регионами Узбекистана. Сегодня эта страна занимает шестое место в списке наших партнеров по экспорту. Мы поставляем туда фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины и многое другое», - отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

В состав иностранной делегации вошли представители Ферганской области, которые уже второй раз за год приезжают в Подмосковье. Их интересует опыт в сфере работы с инвесторами, а также новый формат индустриальных парков Light Industrial. Особый интерес вызвали инфраструктурные решения для резидентов, которые позволяют быстро запускать новые производства.

«Мы стремимся отвечать на запросы бизнеса Московской области. Предпринимателям важна скорость запуска производства, и поэтому мы создаем универсальные площадки с необходимой инфраструктурой, готовые разместить предприятие в любой сфере промышленности», - рассказал заместитель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

В Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области отметили, что «Иволга» активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. В декабре запланирована бизнес-миссия предприятий Подмосковья, которую организуют совместно с региональным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.