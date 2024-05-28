Делегация из Узбекистана посетила индустриальный парк в Солнечногорске

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Иностранную делегацию под руководством главы Андижанской области Узбекистана Абдурахманова Шухратбека встречала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и руководитель муниципалитета Константин Михальков.

«Коллег из Узбекистана интересуют инвестиционные возможности Подмосковья, а также внешнеэкономическое сотрудничество с нашим регионом. Поэтому площадки „Лайт индастриал“ могут быть очень полезны инвесторам из этой страны. Помещений здесь, я уверен, хватит всем желающим, особенно учитывая тот факт, что строится еще одна очередь цифрового промышленного коворкинга», - отметил Михальков.

Делегация из Узбекистана посетила цифровой промышленный коворкинг, расположенный в индустриальном парке «Есипово» на территории Солнечногорска.

Гости познакомились с возможностями размещения на площадках формата «Лайт индастриал», предлагающего готовые помещения с необходимой инфраструктурой.

Холдинг «Строительный альянс» приступил к строительству четвертой очереди производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Есипово». Проект предполагает строительство семи корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 550 до пяти тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о совместных проектах региона и Узбекистана.

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