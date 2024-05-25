25 мая 2024, 13:25

Делегация из Узбекистана осмотрела предприятия Подмосковья

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Делегация Узбекистана под управлением главы Андижанской области Шухратбека Абдурахманова посетила особую экономическую зону «Дубна». Там они обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества и инвестиционным взаимодействием.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, а также представители руководства ОЭЗ и компаний, работающих в ней, приняли участие в мероприятии.

Визит делегации в Подмосковье состоялся перед поездкой президента России Владимира Путина в Узбекистан. В рамках этого визита губернатор региона Андрей Воробьев со своими помощниками также отправятся туда в составе делегации из Московской области.

Во время визита гости смогли ознакомиться с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна», которая является одной из старейших в России, и узнать о возможностях локализации на ее территории. Им рассказали о деятельности резидентов, преимуществах развития производства при условии предоставления налоговых льгот.

Особое внимание уделено инновационно-технологическому центру «Ломоносов» в ОЭЗ, где на 10 тысячах квадратных метров расположены производства десятка резидентов.

«Главная цель поездки - знакомство с инвестиционными возможностями в Подмосковье, а также развитие внешнеэкономического сотрудничества с нашим регионом», - указала зампред.

Например, подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое.

YADRO - яркий пример высокотехнологичной компании, действующей в ОЭЗ «Дубна». Она специализируется на производстве собственной вычислительной техники и радиоэлектроники. Завод на правобережной площадке ОЭЗ является местом, где реализуются проекты более 46 высокотехнологичных компаний.

Делегация Узбекистана также посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске, где совместно с представителями Мининвеста были изучены возможности локализации предприятий на площадках формата «Подмосковье Индастриал».

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Дубна Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области
25 мая 2024, 00:01
Юные лесоводы «Мособллеса» посетили ногинский дендрарий в парке «Волхонка»
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Юные лесоводы из Ногинского филиала ГКУ МО «Мособлес» недавно посетили ногинский дендрарий в парке «Волхонка». Они остались впечатлены уникальными растениями и приняли активное участие в посадке молодых деревьев.

Ученики школьного лесничества «Лесничий» Центра образования № 9 имени Маршала Жукова в сопровождении помощника участкового лесничего пригородного участкового лесничества Анастасии Устиновой высадили саженцы различных видов деревьев. «Знатоки леса» из гимназии № 4 городского округа Электросталь под руководством старшего участкового лесничего Фрязевского участкового лесничества Елены Костюк украсили территорию можжевельником.

Сотрудники дендрария поделились с юными гостями информацией о растениях на их территории. Они тепло встретили школьные группы и угостили их ароматным компотом. Ребята были рады и вдохновлены работой в этом удивительном месте, ощущая себя частью его истории.

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Экология Парки
24 мая 2024, 23:16
Новый этап серии стартов Topski Family Run проведут в Подмосковье 26 мая
Телеканал «360»
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Третий этап серии стартов Topski Family Run имени олимпийского призера Александра Панжинского пройдет в Одинцове 26 мая. О том, какие сюрпризы ждут бегунов, а также о призах, рассказал организатор забегов Александр Панжинский в интервью Ксении Присекиной на 360.ru.

Популярность серии стартов Topski Family Run продолжает расти в Подмосковье. В этом году ожидается увеличение количества участников до 600 человек. На сегодняшний день на беговые соревнования зарегистрировались порядка 400 спортсменов.

«Тенденция на развитие спорта в нашей стране есть. Отрадно видеть, как все больше и больше людей тренируются в парках Подмосковья. Их становится все больше. Поэтому соревнования не должны отставать от этого. Тем более такие значимые как семейные соревнования в Год Семьи в нашей стране», - отметил Александр Панжинский.

В этом году TOPSKI проводится в формате серии стартов - это три старта, два из которых лыжных и один беговой. Соревнования можно сравнить с кубком России или кубком мира, поскольку подводятся общие зачеты всей серии.

«Если даже вы не выиграли в отдельно взятой гонке, у вас есть возможность за счет регулярности выступлений на соревнованиях занять высокое место в общем зачете, получить призы, поощрения и, наверное, самое главное, что вы получите - удовлетворение от постоянных занятий спортом», - рассказал Александр Панжинский.

Спортсмен признался, что организовать соревнования было довольно сложно. Главной идеей была не гонка за результатами, а чтобы каждый человек мог победить самого себя и получить медаль на память.

Кроме того, мероприятия проводятся в семейном формате, где как взрослые, так и дети смогут найти развлечения по душе. Именно это и является одной из уникальностей соревнований.

«Мы не делаем длинных дистанций, очень сложных, к которым нужно иметь хорошую подготовку. Мы делаем это массово и широкодоступным, чтобы люди покатавшись 5-6 раз за зиму, могли спокойно прийти и проехать свою дистанцию. Мы даже поощряем последнего финишировавшего, а не только тройку лучших», - поделился спортсмен.

Он также выразил надежду, что серия стартов Topski Family Run продолжит развиваться в Подмосковье и будет становиться все более популярной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
24 мая 2024, 22:34
Регистрация на голосование в Солнечногорске завершится 24 мая
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Регистрация на Предварительное голосование партии «Единая Россия» продлится до 23:59 24 мая. Процедура проходит на сайте PG.ER.RU.

В этом году «Единая Россия» проводит Предварительное голосование в 15 раз. По его итогам будут выдвинуты кандидаты на муниципальные выборы.

«В Московской области на данный момент зарегистрировались около 200 тысяч избирателей. Именно они смогут проголосовать за кандидатов, которые по итогам процедуры будут представлять „Единую Россию“ на выборах депутатов в муниципальные Советы», - сказал первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Предварительное голосование, предусматривающее прямое участие избирателей, проводится в 15 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске. На остальных территориях победители будут определены голосованием действующих членов и сторонников «Единой России».

Осенью в Московской области пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, а также довыборы в Подольске. Всего будет избрано 574 депутата.

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Солнечногорск Депутаты «Единая Россия» Выборы
24 мая 2024, 21:54
Незаконные постройки демонтируют в поселке Мебельной фабрики в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи планируется снос самовольно возведенных построек. Администрация округа добилась решения суда о демонтаже незаконных строений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелец построек использовал земельный участок не по назначению. Мытищинский городской суд признал договор аренды участка недействительным.

В ближайшее время незаконные строения будут демонтированы, а земельный участок вернется в собственность муниципалитета.

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Мытищи

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