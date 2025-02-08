Делегация из Серпухова посетила научную конференцию в Жуковском

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В составе делегации городского округа Серпухов в Жуковский отправились заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, вице-президент Института инженерной физики, депутат окружного Совета Олег Андрух, заместитель председателя федеральной территории «Сириус», кандидат педагогических наук Дмитрий Савин, начальник Управления экономики и научной деятельности администрации городского округа Серпухов Андрей Малышевский. Они приняли участие в круглом столе на тему «Синергия науки и бизнеса».

По словам заместителя главы городского округа Серпухов Татьяны Орловой, заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила благодарственными письмами работу Олега Андруха и Дмитрия Савина.

«Наука всегда была движущей силой прогресса. Желаю коллегам успешной реализации всех намеченных планов. Приятно видеть оценку труда нашего научного сообщества», - добавила она.