Делегация из Лобни приняла участие во всемирном форуме городов-побратимов в Китае

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Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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Делегацию администрации городского округа Лобня возглавила заместитель главы по вопросам торговли и рекламы Елена Лапшинова. Она с коллегами из города Тайань, который является городом-побратимом Лобни, обсудила стратегию взаимодействия и обмена опытом.

Обе стороны планируют расширить сотрудничество в области экономики и торговли, культуры, образования и спорта. Это придаст новый импульс развитию побратимских отношений.