Делегация из Лобни приняла участие в патриотическом концерте на Красной площади

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Зрителями концерта стали жители из разных регионов России, в том числе из Макеевки, Горловки и Донецка.

«Сегодня нашей большой и дружной командой посетили концерт „Одна страна, одна семья, одна Россия“. На нем собрались тысячи людей, объединенных одной идеей - любовь к своей стране. Это был отличный концерт», - рассказал в своем Telegram-канале заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Гостей праздника приветствовали депутаты Государственной Думы, политики и деятели культуры, спортсмены и артисты эстрады. На сцене выступили Shaman, Сергей Жуков, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Александр Маршал, Олег Газманов и другие звезды.

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