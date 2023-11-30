Делегация из Лобни приняла участие в Форуме молодежного парламентаризма

Участниками форума стали заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев, руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис Барабанов и руководитель управления образования Ирина Салыгина.

На повестке были вопросы социальных лифтов для молодежи, формирования кадрового резерва, законодательных трендов в сфере молодежной политики, взаимодействия молодых парламентариев с органами власти. Обсудили и планы работы Московского областного молодежного парламента.

«Мы узнали о новых актуальных принципах работы молодых парламентариев. Десять основных принципов основаны на внимании к желаниям граждан, а также необходимости четко и результативно реагировать на современные вызовы», - написал в своем Telegram-канале Вадим Лебедев.

Напомним, по инициативе главы городского округа Лобня Игоря Демешко создан местный Молодежный совет. Ребята участвуют в решении актуальных вопросов и предлагают свои инициативы по развитию молодежной политики.

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