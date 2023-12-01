Делегация из Лобни посетит резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге

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Письма для Деда Мороза принимают во Дворце культуры «Чайка» до 17 декабря. Там в фойе установлен специальный почтовый ящик. На конверте нужно написать свой домашний адрес, чтобы Дед Мороз смог отправить письмо в ответ.

Дворец культуры «Чайка» находится в Лобне по адресу: улица Дружбы, 3.

Напомним, что в декабре и на январских каникулах в Лобне пройдут мероприятия областной программы «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».