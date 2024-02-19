Делегация из Лобни посетила с экскурсией Троице-Сергиеву Лавру

Экскурсионную поездку организовал благочинный Лобненского церковного округа протоиерей Михаил Трутнев.

«Мы провели день, наполненный интересными экскурсиями, обсуждениями и вдохновляющими беседами о развитии образования и культуры. Это был яркий и содержательный опыт, который поможет нам совместно двигаться вперед и искать новые пути для улучшения образовательного процесса», - рассказала заместитель главы городского округа Лобня Ирина Салыгина.

Напомним, в Троице-Сергиевой Лавре началась реставрация центрального купола Успенского собора. Специалисты очищают от коррозии металлический каркас площадью около 400 квадратных метров. Это уникальная плетеная конструкция на вантах. Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».