Делегация из Лобни обменялась опытом с Федерацией женщин города Тайань в Китае
Делегация из Лобни по руководством заместителя главы городского округа Елены Лапшиновой посетила с визитом город-побратим Тайань в Китае. Представители округа встретились с участницами Федерации женщин города Тайань для обмена опытом.
Председатель комитета по экономике, лидер сообщества женского предпринимательства Лобни, уполномоченный представитель Союза женщин России Ольга Феляева рассказала китайским коллегам о реализуемых социальных проектах. Она также обсудила сотрудничество с председателем Федерации женщин города Тайань Чэнь Сяона.
Главной темой встречи стала важность повышения статуса женщин в обществе, а также их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни, защите их интересов и благотворительной деятельности.
После встречи участники познакомились с культурным наследием Тайаня и местными ремесленными изделиями, а после обменялись традиционными сувенирами. Представители Лобни вручили коллегам книгу «Имя твое… Женщина Подмосковья» от председателя Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерины Богдасаровой.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Чэнь Сяона рассказала о развитии женского предпринимательства в Тайане и о национальной политике гендерного равенства и защиты законных прав женщин в городе. Она выразила надежду, что сотрудничество между женскими организациями двух городов будет расширено.