Делегация из Лобни обменялась опытом с Федерацией женщин города Тайань в Китае

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Председатель комитета по экономике, лидер сообщества женского предпринимательства Лобни, уполномоченный представитель Союза женщин России Ольга Феляева рассказала китайским коллегам о реализуемых социальных проектах. Она также обсудила сотрудничество с председателем Федерации женщин города Тайань Чэнь Сяона.

Главной темой встречи стала важность повышения статуса женщин в обществе, а также их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни, защите их интересов и благотворительной деятельности.

После встречи участники познакомились с культурным наследием Тайаня и местными ремесленными изделиями, а после обменялись традиционными сувенирами. Представители Лобни вручили коллегам книгу «Имя твое… Женщина Подмосковья» от председателя Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерины Богдасаровой.

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Чэнь Сяона рассказала о развитии женского предпринимательства в Тайане и о национальной политике гендерного равенства и защиты законных прав женщин в городе. Она выразила надежду, что сотрудничество между женскими организациями двух городов будет расширено.