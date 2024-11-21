Делегация из Китая посетила научный центр в Черноголовке

Возглавил делегацию советник по культуре Фэн Литао. Знакомство с наукоградом начали с арт-пространства «Восход». Несколько лет его сотрудники работали над научной идентичностью Черноголовки. Дизайнеры, скульпторы, ученые и художники преображали город. В зале «Восхода» представлены масштабные макеты научных памятников, расположенных в городе.

«Все объекты, которые здесь представлены, либо описывают научные открытия, либо людей, которые эти открытия сделали. Исаак Маркович Салатников вошел в науку с множеством открытий. Одно из них описывает то, что происходит с телом, попавшим в черную дыру, - это явление носит название сингулярность Белинского–Халатникова–Лифшица. Тут очень интересный был пример в попытке сделать портрет настоящего человека, но в абстрактных формах. Теперь в этом сквере стоит „Сингулярность Халатникова“ - так ее называют все, кто живет в Черноголовке», - рассказал художник-монументалист Артемий Родионов.

Коллективы арт-пространства «Восход» и Центра городского развития подготовили для гостей сюрприз - приветственный слайд-мэппиг-проекцию на двух языках.

«В области науки между нашими странами тоже хорошо развивается. Я думаю, здесь есть перспектива. Надо плотнее вместе работать», - сказал советник-посланник по культуре посольства Китая Фэн Литао.

Гости выразили желание еще раз вернуться в Черноголовку для более детального изучения опыта развития Science Art.

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