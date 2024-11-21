21 ноября 2024, 11:48

Делегация из Китая посетила научный центр в Черноголовке

Телеканал «360»
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Делегация посольства Китая посетила научный Центр городского развития в Черноголовке по приглашению. Гостям рассказали о городском дизайн-коде, который разрабатывался несколько лет на основе научной и культурной жизни муниципалитета.

Возглавил делегацию советник по культуре Фэн Литао. Знакомство с наукоградом начали с арт-пространства «Восход». Несколько лет его сотрудники работали над научной идентичностью Черноголовки. Дизайнеры, скульпторы, ученые и художники преображали город. В зале «Восхода» представлены масштабные макеты научных памятников, расположенных в городе.

«Все объекты, которые здесь представлены, либо описывают научные открытия, либо людей, которые эти открытия сделали. Исаак Маркович Салатников вошел в науку с множеством открытий. Одно из них описывает то, что происходит с телом, попавшим в черную дыру, - это явление носит название сингулярность Белинского–Халатникова–Лифшица. Тут очень интересный был пример в попытке сделать портрет настоящего человека, но в абстрактных формах. Теперь в этом сквере стоит „Сингулярность Халатникова“ - так ее называют все, кто живет в Черноголовке», - рассказал художник-монументалист Артемий Родионов.

Коллективы арт-пространства «Восход» и Центра городского развития подготовили для гостей сюрприз - приветственный слайд-мэппиг-проекцию на двух языках.

«В области науки между нашими странами тоже хорошо развивается. Я думаю, здесь есть перспектива. Надо плотнее вместе работать», - сказал советник-посланник по культуре посольства Китая Фэн Литао.

Гости выразили желание еще раз вернуться в Черноголовку для более детального изучения опыта развития Science Art.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Китай Черноголовка
21 ноября 2024, 12:16
Более 24 тысяч удостоверений тракториста выдали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Свыше 24 тысяч удостоверений тракториста оформили на региональном портале в Подмосковье с января. Получить его могут жители, которые прошли медосвидетельствование и имеют соответствующую профессию.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут жители, которые прошли медицинское освидетельствование и работают трактористом.

Оформить заявку можно, авторизовавшись на портале через ЕСИА. После этого нужно заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

На портале можно подать заявление на первичное получение удостоверение, а также при истечении срока его лишения. Кроме того, можно заменить документ из-за открытия новой категории или изменении персональных данных владельца.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней, размер госпошлины составляет 500 рублей.

Госуслуги
21 ноября 2024, 12:16
Три километра трассы М-7 «Волга» расширили в Ногинске
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Капитальный ремонт Горьковского шоссе завершили рядом с Ногинском. Работы прошли на участке от 57 до 60-километра.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на участке трассы обустроили шесть полос движения, развели встречные потоки ограждением, установили 115 опор освещения и обустроили тротуары для пешеходов.

В результате пропускная способность дороги увеличилась. Время пути станет заметно короче более чем для 50 тысяч водителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой.

Она разгрузит юго-восток региона.

Дороги Ремонтные работы
21 ноября 2024, 12:00
Лабораторию для подготовки к олимпиадам открыли в колледже в Щелкове
Министерство образования Московской области
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Учебно-исследовательскую лабораторию по продуктам и решениям «Базальт СПО» открыли в Щелковском колледже. Ее будут использовать для подготовки школьников и студентов к всероссийским и междунродным олимпиадам.

Как рассказали в Минобразования региона, на церемонии открытия лаборатории руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Ярослав Быховский прочитал лекцию о том, как построить единую цифровую образовательную среду на базе ОС «Альт». Он также рассказал об инструментах и приложениях для создания эффективного учебного процесса.

«Предприятия остро нуждаются в квалифицированных системных администраторах, умеющих работать с российскими программными продуктами. Поэтому мы развиваем комплексную академическую программу сотрудничества с образовательными организациями», - отметил Быховский.

Лаборатория будет использоваться для учебного процесса и подготовки школьников и студентов к олимпиадам, а также к сдаче демонстрационного экзамена. Там также будут проводить профориентационные занятия для подростков.

Щелково Студенты
21 ноября 2024, 11:55
Реконструкция спортплощадки на улице Кузьминской завершилась в Котельниках
Телеканал «360»
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На площадке между домами № 11 и № 13 на улице Кузьминской в сентябре установили новый спортивный комплекс по просьбам жителей. Модернизация объекта прошла в рамках муниципального контракта.

На площадке обустроили баскетбольные щиты, футбольные ворота, новые ограждения, травмобезопасное резиновое покрытие с разметкой и автоматическое освещение. Площадь спортивного пространства увеличилась на 100 квадратных метров. На ночь территорию будут закрывать.

«Старое поле уже было непригодно: были дырки, мяч все время вылетал», - поделился житель Котельников.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев осмотрел детский игровой комплекс. Он лично проверил качество работ и поиграл в футбол с ребятами.

«Я проверил - качество великолепное. Будем так дальше продолжать. Прекрасные впечатления. Мы даже в футбол поиграли. Ребята довольные. Все счастливы», - сказал Михаил Соболев.

Модернизация спортивной площадки прошла в рамках муниципального контракта и выполнена в кратчайшие сроки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники

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