Делегация из Эфиопии посетила фельдшерско-акушерский пункт в Чехове

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«Основной задачей было показать коллегам, как мы развиваем и повышаем доступность оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Важно, чтобы медпомощь была качественной и доступной всем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Максимов.

Представители делегации высоко оценили уровень организации работы ФАПа. Теперь они планируют применить данный опыт в Эфиопии.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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