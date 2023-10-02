Делегация из Эфиопии посетила фельдшерско-акушерский пункт в Чехове
Делегация из Эфиопии и заместитель Минздрава Московской области Максим Максимов посетили модульный ФАП в селе Молоди Чеховского округа. Иностранных коллег познакомили с диспансерным наблюдением пациентов, льготным лекарственным обеспечением населения и другими особенностями работы фельдшерско-акушерского пункта.
«Основной задачей было показать коллегам, как мы развиваем и повышаем доступность оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Важно, чтобы медпомощь была качественной и доступной всем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Максимов.
Представители делегации высоко оценили уровень организации работы ФАПа. Теперь они планируют применить данный опыт в Эфиопии.
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