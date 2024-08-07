Делегация из Дмитрова поучаствовала в фестивале искусства в Китае

Творческий коллектив из Дмитрова выступил на открытии фестиваля культуры и продовольственного экспорта «Чжаоцин-2024». Мероприятие приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и Году российско-китайской дружбы.

На концерте директор Дмитровской школы искусств Алексей Маслов с руководителем школы искусств Дисин господином Пэем исполнили знаменитую «Катюшу».

Также директора школ искусств из Китая и Дмитрова договорились о сотрудничестве между учреждениями. Теперь они будут организовывать совместные концерты, обмениваться педагогическими практиками и учениками.

Подмосковная делегация также посетила среднюю школу города Чжаоцин. Там договорились о сотрудничестве в сфере обучения китайскому и русскому языкам. Пилотный проект запустят на базе гимназии «Дмитров».

«Дружба и побратимские отношения с Чжаоцином крепнут год от года. Регулярно проходит обмен делегациями. Сейчас дмитровчане принимают участие в фестивале, во время которого были достигнуты взаимовыгодные договоренности, которые очень важны для дальнейшего плодотворного сотрудничества между городами-побратимами», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также делегация из Дмитрова посетила достопримечательности городского округа Чжаоцин, побывала в школе искусств и детском саду Дисин, в спортивной школе Инсюн и на тренировочной базе по каякингу, а также и в компании Blue Ribbon.

Отметим, что Дмитров и Чжаоцин являются городами-побратимами уже больше 10 лет. Они развивают отношения в разных сферах жизни.

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