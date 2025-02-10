Делегация из Чехова встретилась с военными в преддверии 80‑летия Великой Победы

Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику-асу Ивану Кожедубу, провели в лицее № 7 городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни и подвигах героя Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб - один из самых результативных летчиков-асов Великой Отечественной войны. Героизм его подвигов был отмечен множеством орденов и медалей. Помимо этого, Иван Никитович был удостоин звания Героя Советского Союза.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Летчик не раз показывал примеры высшего мастерства и героизма, сражаясь с превосходящими силами противника и одерживая победы», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля и направлена на сохранение памятных событий и традиции нашей страны.

«Урок, посвященный Ивану Кожедубу, - это не просто дань памяти великому летчику, но и важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.