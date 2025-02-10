10 февраля 2025, 15:33

Делегация из Богородского округа посетила крейсер «Варяг»

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Со дня поднятия Андреевского флага на Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» прошло 35 лет. Среди тех, кто прошел срочную службу на борту этого легендарного крейсера, более 500 жителей Богородского округа.

Делегация из Ногинска отправилась на флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Гости поздравили экипаж легендарного крейсера, передали поздравления от главы округа Игоря Сухина. Командиру и ветеранам «Варяга», а также офицерам и морякам были вручены юбилейные медали, ценные подарки.

Также участники делегации встретились с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Лиина.

Обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках продолжения шефских связей. Договор о продлении шефских связей будет подписан в День военно-морского флота 27 июля.

В эти же дни кадеты и юнармейцы Богородского округа побывали в музее командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева в Тульской области. Также в поездке принял участие заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. В экспозиции музея представлены подлинные фрагменты крейсера «Варяг», а также личные вещи Всеволода Федоровича Руднева. Здесь также можно ознакомиться со стилизованными экспозициями, которые рассказывают о детстве, юности, увлечениях, службе знаменитого командира. Посетители могут рассмотреть фотографии, личные вещи Руднева, переданные музею потомками, изучать генеалогическое дерево семьи.

Отметили годовщину подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», почтили память моряков, которые приняли неравный бой с японской эскадрой у Чемульпо. Ребята приняли участие в митинге и возложили цветы, а потом всех угостили кашей и горячим ароматным чаем из полевой кухни.

В подарок музею делегация привезла акустическую систему для проведения экскурсий и уличных мероприятий.

Корабли Армия Богородский
10 февраля 2025, 16:48
Парковку обустроят во дворе дома на Комсомольской улице в Реутове
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В Реутове возобновились выездные встречи администрации с жителями. Горожане могут задать вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам управляющей компании.

На встрече с жителями на улице Комсомольской, 5а обсудили трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты также обратили внимание на то, что по просьбе жителей установили дорожные неровности и зеркало на повороте.

Также во дворе домов № 5 и 5а восстановили освещение на детской площадке. В план работ включили обустройство парковочных карманов, лавочек, дезинфекцию многоквартирных домов, приведение в порядок входных групп и плитки, установку видеокамер. Часть этого перечня выполнят уже в феврале.

В план на 2026–2028 годы вошел дом № 3а на Комсомольской улице. В этот период капитально отремонтируют фасад с заменой оконных и балконных блоков.

Жителям остальных домов объяснили, что для включения в план капитального ремонта необходимо провести собрание собственников жилья на электронной площадке ГИС ЖКХ.

Реутов
10 февраля 2025, 16:46
Спортсменка из Лобни завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо
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На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева заняла почетное второе место. Это значительное достижение для молодой спортсменки и всей спортивной школы.

Свой путь в спорте она начала в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.

Также в Тверской области состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Воробьева. Турнир собрал более 500 участников со всей страны. Еще один представитель Лобни, Айдемир Уруджев, завоевал серебряную медаль. Юного спортсмена тренирует Геворг Мосесьян.

Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравило Эльвиду и Айдемира с высокими результатами и пожелало им новых побед на будущих соревнованиях.

Спортсмены Лобня
10 февраля 2025, 16:43
Прием заявок на премии для молодых ученых начался в Подмосковье
Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Прием заявок на премии губернатора для молодых ученых начался в Подмосковье 10 февраля. Он продлится до 31 марта.

С 10 февраля в Подмосковье пройдет прием заявок на ежегодные премии губернатора для молодых ученых и специалистов. В этом году выплата составит 700 тысяч рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

Премии присуждают молодым ученым за достижения и выдающиеся результаты в области науки и технологий, которые обеспечивают продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году премии получили 15 молодых ученых и авторских коллективов. Среди них - сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидат химических наук Азат Акбулатов. Он занимался повышением эффективности солнечных батарей.

Поддержку также получила младший научный сотрудник ИСМАН Арина Бажина, которая разработала технологию получения новых композитных материалов.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Ученые
10 февраля 2025, 16:33
Экологи определили топ-3 округа Подмосковья по качеству воздуха
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с 31 января по 7 февраля совершили 21 выезд в 16 городских округов Подмосковья и изучили качество атмосферного воздуха. Во время исследования специалисты изучили уровень 32 загрязняющих веществ.

Экологи побывали в городских округах Химки, Пушкинский, Мытищи, Щелково, Воскресенск, Балашиха, Егорьевск, Чехов, Луховицы, Орехово-Зуевский, Шатура, Рузский, Лыткарино, Богородский, Люберцы, а также Раменский.

Пробы воздуха отправили на исследования. Специалисты не выявили превышений. Самым чистым на прошлой неделе стал воздух в Химках, Мытищах и Луховицах.

Экология

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