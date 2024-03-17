Делегация иностранных наблюдателей проверила работу избирательного участка в Истре
Делегация иностранных наблюдателей приехала в Истру. Ее представители осмотрели избирательный участок, расположенный в молодежном центре «Мир», а также поделились впечатлениями от процесса.
Один из наблюдателей Абубакар Савадого отметил важность поездки в Россию для всей делегации, поскольку здесь они смогут получить новые знания о процессе выборов.
«Для нас это очень важно приехать сюда. Хотя основная цель нашей поездки - это наблюдение, нам есть чему поучиться. Например, электронному голосованию» - отметил Абубакар Савадого.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
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