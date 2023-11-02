Делегация Богородского округа посетит торжества к 70-летию корабля «Адмирал Левченко»
Делегация Богородского округа отправилась на Северный флот. Представители муниципалитета посетят торжества к 70-летию корабля «Адмирал Левченко».
Делегацию возглавил заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.
Богородский округ взял шефство над большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко» 35 лет назад. С тех пор там отслужили более 500 жителей Богородского округа. Сейчас на корабле «Адмирал Левченко» несут службу 22 юноши из округа. Этой осенью девять из них вернутся домой.
Центры поддержки мобилизованных и их семей продолжают работу в Подмосковье. Большой вклад в помощь жителям внесли волонтеры. За эту работу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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