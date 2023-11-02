Делегация Богородского округа посетит торжества к 70-летию корабля «Адмирал Левченко»

Более 2,3 тысячи книг поступило в библиотеки Солнечногорска с начала года

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Библиотечный фонд городского округа Солнечногорск пополнился новой литературой. Свыше 2,3 тысячи книг поступило с начала года в рамках национального проекта «Культура».

Солнечногорские библиотеки получили новую литературу на общую сумму около 900 тысяч рублей. Из книг 60% ориентированы на взрослую аудиторию, остальные 40% - детские.

Так, в центральную детскую библиотеку имени Бориса Васильева в рамках нацпроекта в этом году поступило около 300 новых изданий, среди которых есть произведения современных отечественных авторов.

«Новые книги абсолютно разных направлений распределены по всем библиотекам муниципалитета. Это детективы и фантастика, а 40% из поступивших книг имеют образовательный и тематический характер», - рассказал начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

Отмечается, что на сегодняшний книжный фонд центральной детской библиотеки имени Васильева составляет почти 37 тысяч экземпляров. Также в каждом территориальном управлении муниципалитета для читателей открыто 15 библиотек-филиалов.

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