Делегация Балашихи посетила экскурсионный тур по Могилеву

«Могилев - гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма», - сказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

Такой рекламный тур проходит впервые. В будущем для представителей Балашихи планируют организовать туры и по другим направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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В Могилеве делегация Балашихи погуляла по площади Славы, в парке «Подниколье» и посетила Ратушу. Такие визиты помогут расставить приоритеты в туристических направлениях и наладят связь между городами и народами.