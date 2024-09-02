02 сентября 2024, 17:36

Делегации из городов-побратимов побывали на экскурсии в Дмитрове

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Гости из Минской области, Ялты и Можайского городского округа приехали в Дмитров на празднование юбилея города. Они посетили местные достопримечательности: музей-заповедник, усадьбы, соборы и погуляли по центральным улицам.

Участники делегаций из Пуховичского района Минской области Республики Беларусь, Ялты и Можайска побывали на костюмированной обзорной экскурсии по центру Дмитрова и музею-заповеднику «Дмитровский кремль».

Им рассказали об усадьбах Ольгово и Обольяново, входящих в «усадебный венок Подмосковья», о значении для древнего Дмитрова вала и истории Успенского собора, о купечестве и местных пряниках.

Также гости прогулялись по центральным улицам Дмитрова и побывали в музее князя П. Кропоткина. Затем они отправились на Перемиловскую высоту, где возложили цветы к подножию монумента «Героям битвы под Москвой».

Встретился с делегациями глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Управляющий делами Пуховичского районного исполнительного комитета Дмитрий Губор отметил, что Дмитров и его район связывает многолетняя дружба. Также он подарил главе муниципалитета картину из бересты, сделанную мастерами на его Родине.

«Каждый год, приезжая в Дмитров, все гости отмечают, что он становится все лучше и красивее. Это один из самых крупных городов Московской области, с богатой историей и культурой. Он динамично развивается, остается лидером в сельском хозяйстве Подмосковья. Желаем процветания, благополучия», - сказал Дмитрий Губор.

Поприветствовали жителей Дмитрова председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, заместитель главы администрации Ялты Любовь Грибкова, а также президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Отметим, что округ развивает побратимские связи с 1991 года. Сегодня у Дмитрова 12 городов-побратимов.

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Экскурсии Музеи История Дмитров
02 сентября 2024, 17:57
Около 40 детей из Курской области начали посещать школу в Подольске
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В День знаний в школу № 34 в Подольске пошли около 40 ребят разного возраста, прибывшие в округ из Курской области. Их обеспечили всем необходимым для учебы.

Ребята из Курской области начали учебу в школе Подольска. Им приобрели все, что нужно для обучения, - от ручек и тетрадок до формы.

Адаптироваться в коллективах им помогут педагоги. С каждым ребенком начали проводить индивидуальную работу.

«При необходимости привлечем психологов. Опыт у педагогов уже есть, с 2022 года в этой школе учатся дети из Донецкой и Луганской Народных Республик», - прокомментировала директор школы № 34, муниципальный депутат Инна Горкавая.

Отметим, что из пункта временного пребывания в «Мечте» детей доставляют на занятия в школу и обратно на комфортабельном автобусе.

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Подольск Дети Школы Курская область
02 сентября 2024, 17:17
Школу на 1550 мест в ЖК «Южная Битца» открыли в Ленинском округе
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Новую школу построили в микрорайоне «Южная Битца» Ленинского округа. В школе начали учиться около 500 ребят.

Школа на 1550 мест стала структурным подразделением Бутовской школы № 1. На торжественном открытии побывал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, городской прокурор Видного Игорь Фокин, руководитель УМВД России по округу Сергей Астахов, а также муниципальные депутаты.

«Это первая школа на территории нового микрорайона. Он активно застраивается, заселяется жителями, и наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности - один из важнейших вопросов. Эту школу мы построили по госпрограмме Московской области в рамках национального проекта „Образование“, - прокомментировал Станислав Каторов.

Для школьников построили актовый зал на 600 мест, библиотеку с читальным залом, три зала для занятий спортом и хореографией, медиацентр и обеденную зону. Рядом со школой есть волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка и полоса препятствий.

В учреждении запустили 12 кружков и секций. В планах проводить стажировки для педагогов и мастер-классы для детей в сотрудничестве со «Сбербанком России».

С Днем знаний ребят поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нашем округе, как и по всему региону, существует замечательная традиция - в первый учебный день воспитанникам начальных классов вручаем мороженое от губернатора Московской области. Эта акция ежегодно организуется командой губернатора, чтобы помочь детям начать путь к знаниям. Мороженое специально изготовлено для школьников Подмосковья, а упаковка разработана индивидуально. На каждой пачке написано пожелание: „Успехов и побед“», - сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Отметим, что в школе начали учиться около 500 ребят. Всего в Ленинском округе в первый день нового учебного года открыли три новые школы общей вместимостью 3287 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Ленинский округ
02 сентября 2024, 16:27
Лекцию о диабете проведут в клубе «Активное долголетие» в Лобне 5 сентября
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Сотрудники Лобненской больницы приглашают всех желающих на лекцию на тему «Сахарный диабет и его профилактика», которая состоится в четверг, 5 сентября, в 11:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Молодежная, 4.

После лекции участники смогут бесплатно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Для участия необходимо иметь при себе СНИЛС или страховой полис.

Клуб «Активное долголетие» регулярно проводит встречи со специалистами различных профилей. Записаться на мероприятия могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Напомним, что в Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену, открытие которой планируется в 2024 году. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Лобня Активное долголетие
02 сентября 2024, 15:48
Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали победителями «кубка Корсара»
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В Подольске завершились традиционные соревнования «Кубок „Корсара“. В них приняли участие около 80 спортсменов с ограниченными возможностями, включая инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, а также с общими заболеваниями.

В течение двух дней участники соревновались в различных видах спорта, включая городки, толкание ядра, пулевую стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, дартс, жульбак и гиревой спорт. Особое внимание привлекли турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа, которые стали яркими моментами соревнований.

Команда из Подольска продемонстрировала отличные результаты и заняла первое место, обойдя соперников. Второе место досталось команде из Троицка, а третье - команде городского округа Волоколамск.

Организатором мероприятия выступил «Спортивный клуб инвалидов „Корсар“ при поддержке администрации городского округа Подольск и волонтеров Подмосковья. Эти соревнования не только способствовали популяризации адаптивного спорта, но и стали важным событием для формирования духа единства и поддержки среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Подольск

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