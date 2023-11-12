«Делать жизнь более насыщенной». Как в Подмосковье развивают и создают парки для отдыха

Создание парков в лесных массивах Парковые зоны - одно из самых популярных мест для отдыха в области и для семей с детьми, и для молодежи, и старшего поколения. Учитывая это, пространства стремятся развивать, чтобы у жителей было больше возможностей для занятий разными активностями, приятных прогулок и игр.

Среди существующих парков Подмосковья большой популярностью пользуется, в частности, парк имени Героя России Ларисы Лазутиной, обратил внимание Андрей Воробьев. По словам губернатора, туда часто приезжают профессиональные спортсмены и те, кто может позволить себе регулярные большие физические нагрузки.

Появляются в области и новые пространства. В следующем году в регионе собираются открыть сразу 10 зон отдыха в лесных массивах Подмосковья.

«Раньше там (в лесных массивах) можно было отдохнуть только дикарем, как принято говорить. Сейчас это освещенные, обеспеченные камерами безопасности дорожки», - отметил губернатор Московской области.

Обратная связь от жителей Отдельное внимание он обратил на обратную связь жителей, которые также принимают участие в процессе благоустройства зон отдыха.

«Прежде чем парк строить новый или модернизировать, мы проводим активное голосование или обсуждение, что именно надо, в какой части парка установить детскую площадку, а где сделать спортивное ядро», - пояснил он.

Сотрудничество со спортсменами и звездами Рассказал губернатор и о сотрудничестве Подмосковья с популярными спортсменами, артистами и театрами. Такая совместная работа - еще один шаг для того, чтобы делать отдых жителей области более ярким и разнообразным.

«Мы сотрудничаем и с Татьяной Навкой, и с Ильей Авербухом, с театрами, которые обеспечивают постановки. Наши легенды - „Легенды хоккея“ - зимой выходят во дворы, чтобы общаться с детьми, взрослыми, давать автографы, мастер-классы, показывать какие-то приемы. Все это делает жизнь более насыщенной», - заключил губернатор Подмосковья.