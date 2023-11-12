12 ноября 2023, 12:18

«Делать жизнь более насыщенной». Как в Подмосковье развивают и создают парки для отдыха

РИА «Новости»
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Благоустройство парков, создание новых общественных пространств и модернизация уже существующих и любимых жителями — одна из приоритетных задач Подмосковья. О том, как организована работа в этом направлении, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1»

Создание парков в лесных массивах Парковые зоны - одно из самых популярных мест для отдыха в области и для семей с детьми, и для молодежи, и старшего поколения. Учитывая это, пространства стремятся развивать, чтобы у жителей было больше возможностей для занятий разными активностями, приятных прогулок и игр.

Среди существующих парков Подмосковья большой популярностью пользуется, в частности, парк имени Героя России Ларисы Лазутиной, обратил внимание Андрей Воробьев. По словам губернатора, туда часто приезжают профессиональные спортсмены и те, кто может позволить себе регулярные большие физические нагрузки.

Появляются в области и новые пространства. В следующем году в регионе собираются открыть сразу 10 зон отдыха в лесных массивах Подмосковья.

«Раньше там (в лесных массивах) можно было отдохнуть только дикарем, как принято говорить. Сейчас это освещенные, обеспеченные камерами безопасности дорожки», - отметил губернатор Московской области.

Обратная связь от жителей Отдельное внимание он обратил на обратную связь жителей, которые также принимают участие в процессе благоустройства зон отдыха.

«Прежде чем парк строить новый или модернизировать, мы проводим активное голосование или обсуждение, что именно надо, в какой части парка установить детскую площадку, а где сделать спортивное ядро», - пояснил он.

Сотрудничество со спортсменами и звездами Рассказал губернатор и о сотрудничестве Подмосковья с популярными спортсменами, артистами и театрами. Такая совместная работа - еще один шаг для того, чтобы делать отдых жителей области более ярким и разнообразным.

«Мы сотрудничаем и с Татьяной Навкой, и с Ильей Авербухом, с театрами, которые обеспечивают постановки. Наши легенды - „Легенды хоккея“ - зимой выходят во дворы, чтобы общаться с детьми, взрослыми, давать автографы, мастер-классы, показывать какие-то приемы. Все это делает жизнь более насыщенной», - заключил губернатор Подмосковья.

Благоустройство Андрей Воробьев Парки
12 ноября 2023, 12:42
Ежегодные военно-патриотические соревнования в Серпухове посвятили памяти героя СВО
Телеканал «360»
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Ежегодную «Тропу разведчика» в Серпухове решили посвятить памяти инструктора клуба «Маргеловец» гвардии младшего лейтенанта Владимира Алексеева. Он героически погиб в зоне СВО и посмертно награжден орденом Мужества.

Задача у курсантов одна - как можно быстрее преодолеть этот зараженный участок ползком в противогазах и с оружием в руках. Ну а уже потом бежать к следующей контрольной точке.

Руководитель серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» Константин Оболонков рассказал, что в прохождении испытаний участвуют команды по два человека.

Возраст - от 12 до 18 лет. Задача - пробежать максимально быстро дистанцию в три километра, на которой находится порядка 10 контрольных точек.

Задания, которые предлагаются участникам, приближены к боевым условиям. Испытать свои возможности на озеро Долгое приехали более 35 команд из Москвы и Московской области.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко пожелал участникам победы и выразил слова благодарности.

«Всем вам желаю, конечно же, победы. Ну а самое главное, ребята, вы уже победили, когда вы пришли в ряды военно-патриотических объединений, и с детства, с молодости вы готовитесь встать на защиту нашей Родины», - подчеркнул Сергей Никитенко.

Отметим, что многие воспитанники патриотических клубов в будущем планируют связать свою жизнь с военным делом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Серпухов
11 ноября 2023, 23:38
Количество нарушений на объектах жизнеобеспечения Подмосковья сократилось на 7% за неделю
ГКУ МО "МОС АВС"
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Аварийно-восстановительная служба Московской области за минувшую неделю выявила 217 технологических сбоев. Это на 7% меньше по сравнению с количеством нарушений, выявленных неделей ранее.

Оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 45 выездов в различные населенные пункты Московской области. Из 217 выявленных нарушений 12 касались обеспечения граждан холодной водой, а 35 - горячей. Также 46 выявленных проблем были связаны с теплоснабжением и 122 - с электричеством. На сегодняшний день все они устранены.

Кроме того, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели 38 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. В общей сложности с начала 2023 года было выполнено более 1,3 тысячи рейдов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Это позволить заменить до 1,2 тысячи километров инженерных сетей.

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ЖКХ
11 ноября 2023, 23:05
Сотрудник подмосковного СОБР «Булат» стал героем ведомственной акции «Знай наших»
Росгвардия Московской области
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Героем ведомственной акции «Знай наших» стал сотрудник СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области Владимир. Он более пяти лет назад организовал военно-патриотический клуб.

Свою карьеру Владимир начал более 10 лет назад. Он подчеркнул, что желание «бороться со злом» и непреодолимое чувство справедливости побудило его пойти на службу в правоохранительные органы.

Свободное от работы время Владимир посвящает преподавательской деятельности и самообразованию. Именно благодаря тяге к знаниям и желанию передать собственный опыт подрастающему поколению, офицер получил «Сенсэй».

Владимир отдельно отметил, что изначально военно-патриотический клуб состоял только из детей младшего возраста. Они с интересом участвовали в его деятельности.

«Но сейчас среди участников есть мальчики и девочки разных возрастов», - добавил Владимир.

Во время занятий молодые люди узнают правила оказания медицинской помощи и постигают основы военного дела. Дети с удовольствием приходят в клуб и с уважением относятся к своему преподавателю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

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Росгвардия
11 ноября 2023, 22:48
Цифровизация «Госуслуг» Подмосковья помогла бороться с мошенничеством
Главное управление региональной безопасности Московской области
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ГУФССП России по Московской области приняло более 872 тысяч обращений от граждан и юридических лиц через портал госуслуг с начала текущего года. Свыше 152 тысяч человек воспользовались сервисом, чтобы получить информацию о наличии и ходе исполнительных производств.

Благодаря цифровому развитию, взаимодействие между гражданами и судебными приставами стало удобнее и намного быстрее. Это, в свою очередь, привело к снижению рисков мошенничества. На портале госуслуг и официальном сайте ГУФССП России по Московской области доступны электронные сервисы, которые предоставляют жителям Подмосковья надежную информацию о ходе исполнительных производств.

Для получения достоверных сведений о задолженности рекомендуется обращаться только к официальным источникам, таким как «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП приставов по Московской области.

Кроме того, жителям Подмосковья доступен голосовой помощник «Полина» по номеру телефона: 8 800 303 0000. С его помощью они также могут получить достоверную информацию.

Отметим, что оплатить задолженность можно только через портал госуслуг или наличными, получив квитанцию для оплаты в любой кредитной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта. Он отдельно отметил, что в целом по стране 22% налоговых отчислений поступает от малого предпринимательства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Налоги Госуслуги

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