02 августа 2024, 22:10

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Одно из самых ожидаемых мероприятий в Подмосковье «Сырный фестиваль» стартовало 2 августа. Гости и жители региона могут насладиться фермерскими продуктами, привезенными с разных уголков России. Подробностями поделился первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко в интервью Ксении Жеребцовой на 360.ru.

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. За время его существования он приобрел федеральное и даже международное значение. Его посещают гости из стран ближнего зарубежья и фермы из более чем 50 регионов России.

«У нас порядка 50 регионов участвует и около 200 фермеров принимают участие. Около 96-97 - это представители Подмосковья, а все остальные - из других регионов нашей страны. То есть мероприятие это уже - федерального масштаба», - рассказал заместитель министра.

Алексей Шимко отметил, что фермеры, принявшие участие в фестивале, получили возможность обменять опытом с коллегами из других регионов, а жители и гости Подмосковья смогут попробовать натуральную продукцию.

«Отдельный шатер - различные направления производств, связанных с тканями до высокохудожественный произведений, таких как шкатулки», - отметил Шимко.

Он подчеркнул, что посетить «Сырный фестиваль» будет интересно и семьям с детьми. Для самых маленьких гостей подготовлены самые разные активности, рассказывающие о промыслах Подмосковья. При этом для взрослых предусмотрены винные дегустации и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля можно продегустировать самую разную продукцию, начиная от мясных деликатесов и заканчивая овощами, выращенными фермерами без добавления канцерогенов.

При этом добраться до места проведения мероприятия можно от станции «Истра», откуда ходят шатлы. С более подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Фестивали Продукты Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
02 августа 2024, 22:13
Детский праздник провели в микрорайоне Венюково в Чехове
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В сквере микрорайона Венюково городского округа Чехов состоялся яркий праздник для детей под названием «Пусть лето звонкое смеется». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Дворца культуры «Энергия».

Юные жители Чехова встретились с любимыми героями Петрушкой и Аленкой. Вместе с ними они отправились в увлекательное путешествие и поучаствовали в веселых играх.

Дети с удовольствием разгадывали головоломки и ребусы, участвовали в эстафетах и художественных конкурсах. Особым успехом пользовался конкурс рисунка, где ребята изображали самого Петрушку.

Насыщенная развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется» подарила юным жителям Чехова массу ярких впечатлений и незабываемые эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Чехов
02 августа 2024, 21:57
Экскурсию на сап-бордах по реке Пахре провели для жителей Домодедова
Читайте нас в: Google Новости
Центр военно-патриотического воспитания городского округа Домодедово провел для жителей экскурсию на сап-бордах по реке Пахре. Ее организовали совместно с Домодедовским отделением Русского географического общества.

Благодаря этой акции участники получили возможность изучить не только историю самого округа, но и отдельных его частей. На этот раз исследовали село Ям, Старосъяново и Новленское.

Жители Домодедова провели свой вечер, изучая историю, любуясь живописными видами округа и наслаждаясь водными просторами. Это мероприятие объединило людей изучения родного края и спорта.

Участники отметили, что сплав по реке Пахре стал не только увлекательным досугом, но и способом укрепления сообщества жителей городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Город Домодедово
02 августа 2024, 21:42
Масштабная реконструкция очистных сооружений началась в Дубне
администрация городского округа Дубна
Читайте нас в: Google Новости
В Дубне началась реконструкция очистных сооружений, рассчитанная на два года и оцениваемая в шесть миллиардов рублей. В рамках этого масштабного проекта планируется удвоить мощность очистного комплекса, что станет важным шагом для дальнейшего развития наукограда.

Сейчас подрядная организация вышла на объект и начала подготовку площадки под строительство нового комплекса. Общая продолжительность работ составит 22 месяца. Руководитель проекта Алексей Ермаков отметил, что новый комплекс обеспечит более эффективную работу, соответствующую современным экологическим требованиям.

«Благодаря Правительству Московской области и лично нашему губернатору, наконец, стало возможно реализовать этот масштабный проект, к которому мы шли около 10 лет. Это модернизация наших очистных, которые принимают все стоки, которые есть в городе», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, что старым очистным сооружениям Дубны уже 60 лет, и они работают на пределе своих возможностей. Модернизация пройдет без остановки существующих инженерных коммуникаций. Как только новая линия будет построена, старый комплекс отключат и подключат новый. После этого подрядчик приступит к реконструкции уже существующих объектов на действующих очистных сооружениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дубна
02 августа 2024, 21:33
Акцию памяти в честь Дня ВДВ провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках провели ряд мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск. Акцию памяти у мемориала «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» поддержали общественные деятели, сотрудники администрации и муниципальные депутаты.

Представители местного депутатского корпуса совместно с общественниками и жителями Химок возложили цветы к мемориальному комплексу в сквере Марии Рубцовой.

«В нашем городском округе сложилась прекрасная традиция - собираться вместе, чтобы вспомнить о подвигах десантников и выразить им бесконечную благодарность. Спасибо каждому за мужество и героизм, который вы проявляете, выполняя боевые задачи и в настоящее время. Низкий вам поклон и ждем вас с победой!» - поделилась депутат Надежда Смирнова.

Помимо патриотического воспитания в школах, особое внимание в Химках уделяют сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Ознакомится с военной историей округа теперь может каждый желающий с помощью виртуального музея «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Депутаты ВДВ

Новости по теме