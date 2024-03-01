Дефекты дорожной сети устранили еще в 5 округах Подмосковья

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Специалисты дорожных служб устранили подтопление на улице Профессиональной в Дмитрове, восстановили освещение на улице Новоселки Слободка в Ивантеевке, произвели ямочный ремонт дороги в поселке Аннино.

Кроме того, заменили поврежденный дорожный знак на улице Центральной в Горбово на территории Рузского городского округа, и также отремонтировали неисправный светофор на улице Ленина в Озерах.

Регулярные проверки региональной дорожной инфраструктуры проводятся для сохранения безопасности на дорогах. При обследованиях особое внимание уделяется обслуживанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности движения, таким как светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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