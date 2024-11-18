Деденевская школа имени Крупской в Дмитровском округе отметила 140-летие

Среди почетных гостей была почетный житель Дмитровского городского округа председатель регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» и депутат Совета депутатов Дмитровского городского округа Светлана Тягачева.

Начальник управления образования Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова и председатель районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко вручили Благодарственные письма от Управления образования и Московской областной Думы, а также грамоты Дмитровской территориальной организации Общероссийского профсоюза образования Российской Федерации.

Мероприятие было украшено множеством красочных и ярких номеров в исполнении учеников и педагогов Деденевской школы. Творческие выступления создали атмосферу праздника и единства, подчеркнув значимость этого события для всей школьной общины.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил коллектив школы с юбилеем и выразил надежду на дальнейшее процветание учебного заведения.

«Пусть школа и дальше процветает, даря детям знания и радостные воспоминания. Желаю коллективу и дальше работать на благо юного поколения, помогая их самореализации!», - отметил он.

Юбилей школы стал не только поводом для встреч и воспоминаний, но и подтвердил важность образовательных традиций, которые продолжают жить и развиваться в Деденевской школе.

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