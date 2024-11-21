Дед Мороз навестил проживающих в подольском лагере детей из Курской области

Ребята вместе с Дедом Морозом пели любимые новогодние песни, читали стихи, знакомились с новыми играми к предстоящим праздникам. Они также написали письма для бойцов специальной военной операции. Дед Мороз пообещал, что в самое ближайшее время передаст все послания новогодней почтой.

Для ребят на площадке Дворца творчества «Молодежный» подготовили театрализованную игровую программу «День рождения Деда Мороза». В Росси этот праздник отмечают 18 ноября, когда на родине сказочного персонажа в Великом Устюге наступают первые холода.

Воспитанники лагеря «Мечта» пели, танцевали и играли вместе со Снеговиком и Бабой Ягой. Дети написали письма с пожеланиями и положили их в ящик Почты Деда Мороза. А в конце мероприятия все вместе посмотрели мультфильм.

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