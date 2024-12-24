24 декабря 2024, 13:00

Дед Мороз на белом лимузине приехал к детворе в Ногинске

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Необычное новогоднее представление для детей Ногинска подготовили сотрудники Районного дома культуры. Участники праздника не поддались на уловки Деда Мороза-самозванца, а дождались настоящего волшебника, который приехал на белом лимузине.

Традиционно в день зимнего солнцестояния в Районный дом культуры приехал настоящий Дед Мороз. Да не на тройке белоснежных лошадей, а на белом лимузине. Вместе со своими помощниками Дедушка Мороз собрал у ребят письма с пожеланиями, чтобы в Новый год их исполнить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Огромная надувная елка появилась во дворе Районного дома культуры. Для детворы города устроили настоящий праздник: русские народные песни, танцы, хороводы. Чудесная сказка была организована с интерактивом - ребята были вовлечены в происходящее. Праздник чуть было не испортили Мороз-самозванец и его помощница Кобра. Юные зрители громко звали и дождались, наконец, настоящего героя сказочного торжества.

Новый год Богородский Дед Мороз
24 декабря 2024, 13:16
Мужчину с травмой шеи после нападения быка спасли в больнице в Солнечногорске
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 46 лет поступил в больницу в Солнечногорске с множественными травмами. Он получил их во время работы скотником — на него напал бык.

Врачи выявили у мужчины размозжение почки, а также осложненную травму шейного отдела, из-за которой в конечностях появились двигательные нарушения.

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов, пациенту провели операцию, в ходе которой медики устранили нарушения в нескольких зонах. Уролог работал с почками, а нейрохирург - с шейным отделом. Так, спинной мозг освободили от сдавления, ось позвоночника восстановили и зафиксировали в правильном положении.

«Операция длилась пять часов и прошла успешно. В результате вмешательства у пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях - в ногах на 100%, руках - на 80%», - сказал он.

После операции мужчина прошел курс восстановительного лечения. Он уже выписался и вернулся к привычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.

Больницы Врачи
24 декабря 2024, 12:45
Сотрудник Одинцовской скорой помощи стал лучшим фельдшером Подмосковья
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Фельдшер Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи Александр Вылков получил награду за профессионализм. Он стал лучшим в Подмосковье, завоевав почетное звание в областном конкурсе.

Решение поучаствовать в состязании было принято коллективом, который единогласно выдвинул на конкурс кандидатуру Александра. Их выбор оказался верным - медик продемонстрировал безупречный профессионализм и стал лучшим среди коллег со всего региона.

«Мы собрали необходимые документы на этот конкурс и отправили в область. Успешно прошел все этапы. Я готовился к этому конкурсу, переживал, волновался, но со всем справился успешно. Надеялся на победу. Рад, что все получилось», - поделился своими впечатлениями Александр Вылков Эта награда - не первый успех в карьере Александра. В декабре 2020 года он был удостоен ордена имени Луки Крымского за значительный вклад в развитие здравоохранения. В те времена, когда коронавирус ставил под угрозу жизни многих людей, Александр не раз выходил на сверхурочные смены, подменял коллег и проявлял невероятную отвагу и самоотдачу. Его профессионализм и человечность стали примером для всех.

«Ездили в Красногорск на вручение. Было очень волнительно. Я потом домой полетел - в Сибирь, отвез свою награду отцу. Папа пожал руку. Сказал: „Молодец, сын!“. Было очень приятно», - рассказал Александр.

Здравоохранение Скорая помощь
24 декабря 2024, 12:42
Губернатор Подмосковья отметил успехи Химок в 2024 году
Пресс-служба губернатора
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Итоги года стали главной темой ежегодного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава региона отметил достижения городского округа Химки в областях здравоохранения, благоустройства, экономики, поддержки семей военнослужащих.

Администрация Химок оказывает неоценимую помощь участникам специальной операции и их семьям. Так, в округе собрали и отправили на передовую свыше 350 тонн гуманитарных грузов.

Химки показали высокие результаты и в области здравоохранения. Капитальный ремонт завершился в терапевтическом отделении поликлиники № 2. Также полным ходом работы идут в роддоме на Ленинском проспекте. Больницы округа приглашают лучших студентов ведущих вузов страны. Кроме того, 90 медицинским работникам помогли улучшить жилищные условия по региональной программе.

Активно развивается в Химках и сфера образования. Ремонтные работы стартовали в школе № 8, корпусе гимназии № 23, детском саду «Радуга» и дошкольном отделении лицея № 7. Модернизация коснется и других образовательных учреждений округа. Кроме того, с 1 января в Подмосковье проиндексируют зарплату учителей, а молодые специалисты смогут рассчитывать на повышенный оклад.

«Это, прежде всего, касается качества жизни наших граждан, институтов, которые раскрывают потенциал каждого жителя в образовании, спорте, культуре. Это комфорт и безопасность, это развитие экономики и конечно, постоянные эффективные трансформации», - отметил губернатор Андрей Воробьев.

Отметим, что в этом году городской округ Химки возглавил рейтинг эффективности органов местного самоуправления.

Благоустройство Здравоохранение Химки Образование
24 декабря 2024, 12:35
Три подмосковных проекта благоустройства победили на премии «Прорыв года»
Министерство благоустройства МО
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Три подмосковных проекта благоустройства получили высокое признание на премии «Прорыв года». В различных номинациях представили парк «Певческое поле» в Подольске, центральную часть в Дедовске, а также Бульвар Победы в Домодедове.

«Благоустройство - это не только установка скамеек и высадка деревьев, это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. В ходе реализации нашей программы мы заметили, насколько сильно благоустройство влияет на развитие городов и на жизнь их жителей», - отметил заместитель председателя правительства - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк «Певческое поле» в Подольске стал настоящим украшением региона. На территории обустроили цветники, дорожки, освещение и кафе. Проектом предусмотрели сохранение исторической ценности объекта, который находится у Знаменской церкви.

В Ступине обновили бульвар Победы. Там уложили новую плитку, установили удобные скамейки, проложили асфальт для велосипедистов, а также создали уютные зоны для отдыха с теневыми навесами. В Истре появился парк «Гучково», который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его территории обустроили спортивные и детские площадки, скейтпарк, а также установили специальную площадку для собак.

«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе», - добавил Хайкин.

За шесть лет министерство благоустройство провело масштабную программу по преобразованию общественных пространств в Подмосковье. За это время в регионе обустроили более 460 объектов: центры городов, улицы и набережные, скверы и другие локации.

Подольск Благоустройство Истра Ступино Парки

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