Дед Мороз на белом лимузине приехал к детворе в Ногинске

Традиционно в день зимнего солнцестояния в Районный дом культуры приехал настоящий Дед Мороз. Да не на тройке белоснежных лошадей, а на белом лимузине. Вместе со своими помощниками Дедушка Мороз собрал у ребят письма с пожеланиями, чтобы в Новый год их исполнить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Огромная надувная елка появилась во дворе Районного дома культуры. Для детворы города устроили настоящий праздник: русские народные песни, танцы, хороводы. Чудесная сказка была организована с интерактивом - ребята были вовлечены в происходящее. Праздник чуть было не испортили Мороз-самозванец и его помощница Кобра. Юные зрители громко звали и дождались, наконец, настоящего героя сказочного торжества.