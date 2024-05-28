Давыдовскую гимназию в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

Завершилось возведение третьего этажа нового детского сада на Юбилейном проспекте в Химках завершили. Сейчас там ведутся отделочные работы. Учреждение откроют осенью.

В детском саду закончились монолитные работы. Там уже обустроили крышу, внутренние коммуникации и установили окна. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке.

«По срокам госпрограммы сдача детского сада запланирована на 2025 год, однако сейчас строительные работы ведутся опережающими темпами, поэтому обновленное учреждение откроет свои двери уже осенью текущего года», - сказала заведующая дошкольным учреждением, муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Планируется, что после завершения ремонта площадь сада увеличится вдвое - с 2,6 до 4,8 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 320 детей от полутора до семи лет. Там появятся помещения для занятий, игровые комнаты, спальни, раздевалки, музыкальные и физкультурные залы. На прилегающей территории возведут игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября.

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