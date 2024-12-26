Даты ледовых шоу с известными фигуристами опубликовали в Подмосковье

В школе № 3 городского округа Лобня состоялось торжественное открытие 38-й Спартакиады допризывной молодежи общеобразовательных учреждений города. Участники мероприятия сдают нормативы по гимнастическому троеборью.

Молодые люди на спартакиаде показали свою силу, выносливость и ловкость. Участники выполняли подтягивания на перекладине, подъем переворотом в упор и отжимания от брусьев.

Уже в феврале стартует следующий этап - военно-прикладное троеборье. А к маю организуют финальное легкоатлетическое троеборье и торжественное награждение по итогам спартакиады.

Победители и призеры получат фирменные медали и переходящий кубок. Его хранит команда-победитель до следующих состязаний.

Как рассказали организаторы спартакиады, соревнования - это не просто проверка физической подготовки, это один из важных шагов на пути к становлению настоящих защитников Родины.