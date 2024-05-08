Даты фестиваля «Город танцует в парках» изменили в Подмосковье

Концерты, которые ранее анонсировали на 11 мая, перенесут на более поздний срок. В парке имени Олега Степанова в Серпухове танцевальные коллективы выступят 26 мая, начало в 10:00. В парке имени Талалихина в Подольске мероприятие переносится на 2 июня, начало в 17:00. В Городском парке культуры и отдыха в Чехове фестиваль также пройдет 2 июня, начало в 20:00.

Полное измененное расписание фестиваля «Город танцует в парках» можно найти на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки, экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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