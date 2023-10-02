Дашборд для предпринимателей на базе ЦУР «Бизнес» запустили в Подмосковье

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«Система сервисов и мер поддержки, действующих в Московской области, уже позволила создать благоприятные условия для развития предпринимательства. Уже сегодня, согласно рейтингу, опубликованному Forbs, 13 из 30 российских городов с наилучшими условиями для ведения бизнеса - подмосковные», - рассказала зампред.

По ее словам, в их число вошли Красногорск, Химки, Видное, Люберцы, Мытищи и другие.

«Дашборд по МСП в муниципалитетах - интерактивная карта Подмосковья, отражающая динамику МСП и работу региона с бизнесом. Она покажет число МСП, разделяя их по видам деятельности и отраслям, полученные ими меры поддержки, уже решенные или находящиеся в процессе решения проблемы бизнеса, вновь зарегистрированные компании и многое другое», - добавила Зиновьева.

С помощью дашборда можно будет контролировать состояние предприятий в регионе и решать системно вопросы на уровне Подмосковья и городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса в Московской области. Он указал на важность администрирования связанных с этим мероприятий.

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В Подмосковье запустили новый инструмент - дашборд для малого и среднего предпринимательства на базе системы ЦУР «Бизнес». Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.