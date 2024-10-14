Дарья Кожушко из Лобни заняла 3-е место на областном турнире по фехтованию

Областной турнир проходил на призы центра фехтования Ильгара Мамедова среди девушек до 15 лет. Участие в нем принимали спортсменки из Московской области с наилучшими результатами. Из 29 человек Дарья Кожушко заняла третье место. Ее тренируют Маргарита Жукова и Сергей Егоров.

Соревнования входят в систему отбора в команду Московской области, после которых девушки смогут участвовать в Первенстве России в декабре 2024 года в Уфе.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спортивной инфраструктуры. В частности, открылась секция по фехтованию для взрослых.

Записаться можно по телефону: 8 (985) 826-93-65. Занятия проводят в доме № 3А на улице Чехова.

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