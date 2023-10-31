Даниил Калинин из Реутова занял 1-е место на Кубке Европы по пауэрлифтингу

Открытый Кубок Европы по пауэрлифтингу прошел в Долгопрудном 21 и 22 октября. Реутовчанин Даниил Калинин выступил во второй день соревнований в дисциплине «строгий подъем на бицепс» с допинг-контролем. Атлет занял первое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Он выступил в открытой возрастной категории среди спортсменов в возрасте от 24 до 40 лет с весом от 82,5 до 90 килограммов.

Напомним, в этом году Даниил также трижды победителем в разных номинациях на открытом чемпионате России «Кремлевский жим». Годом ранее он стал лучшим на чемпионате Европы WRPF с результатом 52,5 килограммов.

Он пришел в пауэрлифтинг осенью 2017 года. Его тренирует двукратная рекордсменка России по жиму штанги лежа в федерациях WDFPF и WPF Елена Медведева.

«Даниил политолог, экономист. Имеет два высших образования. Обучается в аспирантуре, работает над кандидатской диссертаций в сфере генеративных моделей и проходит профессиональную переподготовку по профилю программирования. Работает в банке. Спортом занимается в свободное время. Тренируется вечерами в спортивной школе физкультурно-оздоровительного комплекса Реутова», - рассказала Елена Медведева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».