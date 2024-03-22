Даниел Митаишвили из Лобни выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде

Участие в первенстве России примут самые сильные спортсмены страны. Ранее Даниел Митаишвили вошел в число лучших на первенстве Центрального федерального округа. Сейчас он начал подготовку к соревнованиям под руководством мастера спорта России Эдуарда Манучаряна.

Напомним, спортивный проект из Лобни по инклюзивным занятиям мини-футболом для детей с особыми потребностями стал одним из претендентов на победу во всероссийском конкурсе «Ты в игре». Участие в конкурсе принимают самые перспективные инициативы в области спорта и активного образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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