03 апреля 2024, 09:16

Дамбу в Коломне капитально отремонтируют к октябрю

Телеканал «360»
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Готовность дамбы в Коломне достигла 90%. Капитальный ремонт завершат к октябрю. Трактора и рабочие на реке Коломенка приступили к последнему этапу — благоустройству.

Сейчас техника выравнивает территорию плотины, а специалисты занимаются облицовкой склонов. Срок окончания капитального ремонта - октябрь, но рабочие идут с опережением графика. Предстоит еще установить ограждение вокруг плотины и посеять траву.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». На капитальный ремонт выделили 180 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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Дамба в Коломне была построена в 1960-е годы. Ее главная задача - регулировка уровня реки. За почти 60 лет работы износ гидротехнического сооружения составил 70%. Объект признали аварийным.

В 2023 году специалисты приступили к капитальному ремонту. Старую плотину демонтировали. Из железобетона залили новые ворота, установили затворы, укрепили берега.

«Все работы, которые необходимо выполнить до начала паводка, сделаны. Плотина работает в своем проектном режиме - задвижки открыты, и она пропускает воды реки Коломенки через себя и дальше в Москва-реку. Когда паводок пройдет, задвижки опустятся в свое рабочее состояние, чтобы люди могли отдыхать и использовать воду для полива», - рассказал заместитель директора Службы единого заказчика в Коломне Илья Щербаков.

Коломна ЖКХ Электричество Паводки
03 апреля 2024, 09:00
Более 40 участков дорог отремонтируют в Коломне в 2024 году
Медиасток.рф
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Еще 47 участков дорог протяженностью 30 километров отремонтируют в Коломне в 2024 году. Сейчас также продолжается ямочный ремонт на главных улицах города.

Городские службы капитально обновят покрытие на одной дороге, а на остальных 46-ти проведут текущий ремонт. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей.

«У нас разработан проект капитального ремонта дорог в микрорайоне Подлипки, и мы поэтапно его выполняем», - отметил заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной.

Сейчас дорожные работы ведутся на улице Ватутина. Ее перекрыли для ямочного ремонта, который начался в округе в начале марта. В первую очередь устраняют аварийные дефекты, которые могут сказаться на безопасности дорожного движения.

Специалисты выявили на дорогах Коломны 1800 ям, и почти все они уже отремонтированы. Работа продолжается. Для устранения ям рабочие используют литой асфальт. Когда установится теплая погода и заработают заводы, ремонтировать дефекты на дорогах будут уже горячей смесью.

«Мы произвели наибольший объем ямочного ремонта на Окском проспекте, улицах Зеленой и Крупской. Например, на проезде Станкостроителей и Пионерской улице также проведен ямочный ремонт, но ремонт делается не сплошным объемом, а убирались аварийные ямы», - рассказал главный инженер ООО «ЛидерСтройКап» Дмитрий Шарков.

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Коломна Дороги
02 апреля 2024, 23:38
Подмосковные учителя начали получать компенсацию за аренду жилья
Телеканал «360»
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Дополнительные меры поддержки учителей ввели в Московской области. С этого года педагоги начали получать компенсацию в 20 тысяч рублей за аренду жилья. В интервью «360» учитель средней школы № 12 городского округа Балашиха Яна Баранова рассказала, каким критериям должен соответствовать педагог, претендующий на социальную выплату из регионального бюджета.

Баранова рассказала, что большой пакет документов собирать не пришлось, все оформлялось в электронном виде. Сбор документов и рассмотрение заявки заняло примерно две недели.

Компенсация выплачивается до года, пояснила собеседница «360». Учитель получает 20 тысяч рублей ежемесячно, и это значительное подспорье для семейного бюджета, призналась Баранова.

Первая информация о новой мере поддержки пришла от администрации учебного заведения - создали чат и сообщили учителям, что можно получить компенсационную выплату за аренду жилья. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, учитель должен соответствовать определенным критериям.

«У педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области жилья в собственности. <…> Также есть критерий по специализации», - рассказала Баранова.

В чате учителей курировал сотрудник администрации школы - он отвечал на вопросы и помогал со сбором документов, необходимых для получения компенсации.

«Заявление подавали на официальном сайте московских госуслуг. Там было все понятно - просто перейти и заполнить данные», - отметила преподаватель.

Школы Учителя Балашиха
02 апреля 2024, 23:25
Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку. В учениях принимали участие сотрудники СОБР «Булат» и ОМОН «Русич».

Как рассказали в ведомстве, спецназовцы отработали действия при изменении оперативной обстановки индивидуально и в составе групп, а также провели занятия по тактико-специальной, топографической, медицинской, огневой и инженерной подготовке.

Важным элементом учебных занятий было ведение огня в различных условиях. После тренировки сотрудники спецподразделений отработали действия при непосредственном контакте с условным противником, оказание первой помощи раненому и безопасный для личного состава отход группы.

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Росгвардия
02 апреля 2024, 23:07
ГУСТ: число заявок на окрашивание фасадов домов в Подмосковье снизилось
ГУСТ МО
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Более трех тысяч заявок выполнили сотрудники управляющих компаний под контролем ГУСТ Московской области. Чаще всего в Единую диспетчерскую службу региона жители обращались с просьбой покрасить стены зданий и облицевать цоколи.

В ведомстве отметили, что количество заявок снизилось на 15% по сравнению с прошлой неделей.

Так, в Балашихе обращений по вопросам покраски стало меньше на 33%, в Люберцах - на 26%, в Долгопрудном - на 25%. В числе городских округов, откуда не пришло ни одной заявки в этой категории - Волоколамский, Котельники, Можайский, Шатура.

В подмосковном ГУСТ напомнили, что жители региона могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через сайт ЕДС МО, а управляющая компания обязана отработать обращение в установленные строки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Красногорск Правила Работа Балашиха

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