Дамбу в Коломне капитально отремонтируют к октябрю

Сейчас техника выравнивает территорию плотины, а специалисты занимаются облицовкой склонов. Срок окончания капитального ремонта - октябрь, но рабочие идут с опережением графика. Предстоит еще установить ограждение вокруг плотины и посеять траву.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». На капитальный ремонт выделили 180 миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дамба в Коломне была построена в 1960-е годы. Ее главная задача - регулировка уровня реки. За почти 60 лет работы износ гидротехнического сооружения составил 70%. Объект признали аварийным.

В 2023 году специалисты приступили к капитальному ремонту. Старую плотину демонтировали. Из железобетона залили новые ворота, установили затворы, укрепили берега.

«Все работы, которые необходимо выполнить до начала паводка, сделаны. Плотина работает в своем проектном режиме - задвижки открыты, и она пропускает воды реки Коломенки через себя и дальше в Москва-реку. Когда паводок пройдет, задвижки опустятся в свое рабочее состояние, чтобы люди могли отдыхать и использовать воду для полива», - рассказал заместитель директора Службы единого заказчика в Коломне Илья Щербаков.