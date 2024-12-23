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«Центр управления регионами, информационный центр, более 30 проектов искусственного интеллекта - все это будет обычным явлением в Московской области», - прокомментировал губернатор.

В Подмосковье действует шесть голосовых помощников - ежегодно они обрабатывают около девяти миллионов звонков. Помимо этого, искусственный интеллект помогает контролировать качество питания в школах и проверять 260 видов документов для получения госуслуг.

Цифровизация - очень важная, умная, дающая колоссальный эффект работа. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , Московская область - заметный игрок по внедрению технологий.