Дачникам Подмосковья напомнили об ответственности за нарушение пожарной безопасности
Комлесхоз Подмосковья напомнил дачникам об ответственности за нарушение пожарной безопасности. Так, нарушителям придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Дачников предостерегли и от других нарушений. Так, за захват территории лесного фонда придется выплатить до 50 тысяч рублей, а за загрязнение природных территорий - до трех тысяч рублей. Помимо этого, дачникам напоминают, что избытки урожая или трава не могут служить удобрением для лесных культур.
За нарушение правил разведения костров на дачном участке может грозить и уголовная ответственность: лишение свободы на срок до четырех лет.
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