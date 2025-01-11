11 января 2025, 17:38

Цветы зацвели в Шатуре из-за аномально теплой погоды

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В Шатуре из-за погодных аномалий зацвели цветы. Зима оказалась одной из самых теплых за последние годы.

Плюсовая температура и отсутствие снега стали настоящим подарком для коммунальных служб. Катки и горки пустуют, а вместо снежных пейзажей люди делятся в соцсетях фотографиями и видео с неожиданно расцветшими растениями.

Так, блогер Ирина Новикова, известная своими публикациями о ландшафтном дизайне и уюте в загородном доме, рассказала подписчикам, что на ее участке неожиданно зацвел шиловидный флокс. Это растение обычно радует своими цветами с мая по июнь, но аномально теплая погода сбила его с привычного ритма.

Отметим, что по прогнозам синоптиков сильных морозов не стоит ждать даже на Крещение. В ближайшие дни возможны дожди и небольшое похолодание ночью, но зима пока не спешит показать свой традиционный характер.

Цветы Шатура
11 января 2025, 18:52
Танцевальный вечер для клуба «Активное долголетие» прошел в Подольске
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Во Дворце культуры «Октябрь» в состоялся вечер отдыха под названием «Встречаемся у елки», который собрал более 300 участников проекта «Активное долголетие». Гостей мероприятия с музыкальными номерами выступил инструментальный ансамбль Подольской филармонии и заслуженная артистка России Ольга Шаляпина.

Программа вечера включала разнообразные игры и конкурсы, благодаря которым никто из присутствующих не скучал. Организаторы позаботились о том, чтобы создать праздничное настроение и подарить участникам яркие эмоции.

Подобные вечера для представителей старшего поколения регулярно проходят во Дворце культуры. Проект «Активное долголетие» продолжает радовать подольчан интересными мероприятиями, способствуя поддержанию активного и здорового образа жизни. На сегодняшний день к инициативе присоединилось свыше 14 тысяч жителей города.

Кроме того, студенты Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена регулярно проводят органные концерты для участников проекта в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». Эти выступления помогают молодым музыкантам отрабатывать свои навыки перед аудиторией, даря слушателям прекрасные музыкальные впечатления.

Подольск Концерты Активное долголетие
11 января 2025, 17:09
Ветеринары провели свыше 157 тысяч исследований мяса в Подмосковье за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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За год представители Госветслужбы Московской области отобрали почти 50 тысяч проб свинины, 30 тысяч — мяса птицы, 20 тысяч — говядины и около девяти тысяч — баранины. Всего они взяли свыше 107 тысяч проб мяса на рынках и ярмарках.

Помимо этого, проверку прошли мясные продукты и колбасные изделия - представители Госветслужбы провели около 103 тысяч исследований. Работы в данном направлении необходимы для контроля качества реализуемого товара. Так, в 2024 году по несоответствию органолептическим показателям с продажи сняли свыше 44 килограммов продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что проверку проходят все виды мяса и рыбы, молочная продукция, овощи, фрукты и ягоды, а также мед.

Исследования
11 января 2025, 16:23
Качество содержания территории возле поликлиники проверили в поселке Биокомбината
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин совместно с депутатами Совета депутатов Юрием Маховым и Натальей Конновой провели осмотр территории, прилегающей к поликлинике поселка Биокомбината. В ходе проверки было выявлено, что существующая парковка не справляется с нагрузкой, создавая неудобства для жителей и гостей района.

Для решения проблемы было принято решение о необходимости расширения парковочных мест, что позволит улучшить доступность медицинского учреждения и повысить комфортность пребывания в данной зоне.

Инициатива по увеличению парковки была оперативно передана главе городского округа Лосино-Петровский Сергею Джеглаву для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

«В настоящее время мы с нетерпением ожидаем официального ответа от руководства города, который, надеемся, подтвердит нашу инициативу и станет первым шагом на пути к улучшению условий парковки возле поликлиники», - сказал Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Решение о модернизации инфраструктуры станет важным шагом для повышения удобства жителей и гостей поселка Биокомбината.

Благоустройство Депутаты Лосино-Петровский
11 января 2025, 16:04
Школьная викторина «Жемчужина природы» прошла в Лосино-Петровском
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В преддверии Дня заповедников и национальных парков в школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский для учащихся 4-х классов прошло познавательное мероприятие под названием «Жемчужина природы». Информационный калейдоскоп был посвящен уникальным природным территориям России и мира, их значению для сохранения биоразнообразия.

Сотрудник школьной библиотеки рассказала ребятам о важности заповедников, их роли в защите редких видов растений и животных, а также о научной работе, проводимой на этих территориях. Особое внимание было уделено истории создания первого государственного заповедника России - Баргузинского, его вкладу в экологическое просвещение и охрану природы.

Школьники приняли участие в увлекательной викторине, где проверили свои знания о заповедной системе страны. Завершением мероприятия стал показ документального фильма, который познакомил зрителей с жизнью обитателей заповедников России и Московского региона. Уникальные кадры из разных уголков планеты позволили ребятам увидеть красоту и разнообразие природы, а также понять важность работы по её сохранению.

Природа Школьники Лосино-Петровский

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