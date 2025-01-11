Цветы зацвели в Шатуре из-за аномально теплой погоды

Плюсовая температура и отсутствие снега стали настоящим подарком для коммунальных служб. Катки и горки пустуют, а вместо снежных пейзажей люди делятся в соцсетях фотографиями и видео с неожиданно расцветшими растениями.

Так, блогер Ирина Новикова, известная своими публикациями о ландшафтном дизайне и уюте в загородном доме, рассказала подписчикам, что на ее участке неожиданно зацвел шиловидный флокс. Это растение обычно радует своими цветами с мая по июнь, но аномально теплая погода сбила его с привычного ритма.

Отметим, что по прогнозам синоптиков сильных морозов не стоит ждать даже на Крещение. В ближайшие дни возможны дожди и небольшое похолодание ночью, но зима пока не спешит показать свой традиционный характер.