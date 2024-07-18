ЦУР «Бизнес» помог сохранить 5,6 миллиарда рублей инвестиций в Подмосковье

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«Суммарный объем сохраненных инвестиций по решенным проблемам составляет 97 миллиардов рублей. ЦУР „Бизнес“ позволяет сохранить в регионе миллиарды инвестиций и сделать эти инвестиции более эффективными», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Эффект оценили за счет прямой финансовой экономии, которую получают предприниматели и инвесторы, обратившиеся в ЦУР «Бизнес». Это предотвращенные потери, снижение затрат и издержек.

Московская область первой в России внедрила единую систему отработки обращений инвесторов и предпринимателей на региональном уровне. Обратиться с вопросом в подмосковный ЦУР «Бизнес» можно через портал invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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