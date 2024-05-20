ЦСКА поможет развиваться футболистам из 5 спортивных школ Подмосковья

Специалист подчеркнул, что наладить партнерство удалось благодаря министру спорта Подмосковья, который организовал встречу и пригласил директоров спортивных школ. Также в ней участвовал и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы собрались вместе и пришли к выводу, что данное партнерство принесет только положительные моменты как для спортивных школ, так и для ЦСКА. После мы встретились на арене, где нам ответили на все интересующие вопросы», - рассказал Морозов.

Взаимовыгодное сотрудничество включает в себя проектирование и реализацию совместных проектов, таких как открытые мастер-классы, семинары, вебинары. К мероприятиям будут привлекать специалистов, обладающих определенными навыками в футболе.

При этом спортивно-оздоровительные группы начинают формироваться с 5-6 лет. На первом этапе тренеры присматриваются к детям, а уже с девяти лет для подрастающего поколения открываются группы начальной подготовки.

В рамках соглашения также предусмотрены выездные совместные мероприятия, тренировки, просмотры футбольных матчей и многое другое.

«Самое главное для нас перенять технологии, передовые навыки специалистов ЦСКА, потому что это спортсмены высокого уровня, обладающие огромными знаниями» - добавил Морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

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