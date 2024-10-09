09 октября 2024, 17:17

ЦППК запустит 5 новых поездов на экспресс-маршрутах

ЦППК
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До конца года ЦППК получит пять новых одиннадцативагонных поездов ЭП2Д для обновления региональных экспрессов. В ноябре начнется их эксплуатация, что позволит полностью заменить арендованные составы на Казанском направлении.

Новые ЭП2Д, поступающие в депо Раменское, заменят ЭД4М на маршрутах до Раменского и Голутвина. Три состава приспособлены для высоких платформ, два - для высоких и низких.

В Минтрансе Московской области уточнили, что произведенные на Демиховском заводе поезда оформлены в стиле «РЭКС» и оснащены медиамониторами, розетками, климат-контролем и местами для маломобильных пассажиров.

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Дороги Поезда
09 октября 2024, 17:17
Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 11 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Специалисты восстановили восемь светофоров на Каширском шоссе, Волоколамском шоссе, Пролетарском проспекте, а также в Коломне, Щелкове и Мытищах. Помимо этого, они починили кнопки пешеходных светофоров на Можайском шоссе в Голицыне, а также в Лобне и Люберцах.

Напомним, дорожники еженедельно обследуют транспортные объекты, чтобы повысить безопасность движения автомобилей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
09 октября 2024, 17:12
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли медикам в транспортировке пенсионеров
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медицинским работникам дважды в течение дежурных суток при транспортировке лежачих больных. Помощь оказали двум пенсионерам.

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что к спасателям обратились сотрудники скорой медицинской помощи из Можайского городского округа. В первом случае помощь понадобилась мужчине, родившемуся в 1956 году, у которого наблюдались признаки инсульта.

Около двух часов дня спасатели под наблюдением медиков аккуратно перенесли пациента на мягких носилках из его дома в частном секторе Можайска к карете скорой помощи, после чего оперативно госпитализировали.

Повторная помощь требовалась уже ранним утром следующего дня. Мужчина 1941 года рождения, проживающий в СНТ «Первомайское», почувствовал себя плохо и нуждался в срочной госпитализации.

Специалисты погрузили его на мягкие носилки и доставили в скорую помощь, которая перевезла пенсионера в медицинское учреждение с предварительным диагнозом инфаркт.

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Спасатели Пенсионеры Скорая помощь Можайск
09 октября 2024, 16:04
Производство электрооборудования запустят в Щелкове в 2027 году
Unsplash
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Компания «Техэнергогрупп» запланировала строительство нового завода в Щелкове по программе «Земля за 1 рубль». Завод будет выпускать импортозамещающее электрооборудование: распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы, трансформаторы и реакторы.

«В запуск импортозамещающего производства компания планирует инвестировать более 96 миллионов рублей. Этот проект позволит создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие планируется запустить в 2027 году», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое производство позволит заменить продукцию иностранных производителей и изготавливать до 290 единиц оборудования в год. Министерство имущественных отношений предоставило участок 2,8 гектара для строительства производственных, складских и административных объектов общей площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров.

Напомним, компания занимается продажей электротехники и сотрудничает с производителями России, поставляя продукцию для энергетических и нефтегазовых компаний.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Заводы
09 октября 2024, 15:55
Терапевт Гаджимурад Алхасов пополнил штат больницы в Лобне
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В штат поликлиники № 1 городского округа Лобня вошел врач-терапевт Гаджимурад Алхасов. Сейчас специалист получает квалификацию в области сердечно-сосудистой хирургии.

Терапевт Гаджимурад Алхасов присоединился к коллективу врачей лобненской поликлиники № 1. Он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Бурденко по направлению «Лечебное дело». Сейчас врач учится в Национальном медицинском исследовательском центре имени Владимира Алмазова по программе «сердечно-сосудистая хирургия».

«В Лобненской больнице хорошие условия работы. Коллектив очень дружный, и коллеги всегда готовы помочь, что особенно важно для молодых специалистов», - подчеркнул он.

На прием к специалисту можно записаться через портал Госуслуги, на региональном портале медицинских услуг или позвонив по номеру 122.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Лобня Врачи

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