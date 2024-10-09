ЦППК запустит 5 новых поездов на экспресс-маршрутах
До конца года ЦППК получит пять новых одиннадцативагонных поездов ЭП2Д для обновления региональных экспрессов. В ноябре начнется их эксплуатация, что позволит полностью заменить арендованные составы на Казанском направлении.
Новые ЭП2Д, поступающие в депо Раменское, заменят ЭД4М на маршрутах до Раменского и Голутвина. Три состава приспособлены для высоких платформ, два - для высоких и низких.
В Минтрансе Московской области уточнили, что произведенные на Демиховском заводе поезда оформлены в стиле «РЭКС» и оснащены медиамониторами, розетками, климат-контролем и местами для маломобильных пассажиров.
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