13 апреля 2024, 12:37

ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении

ЦППК
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График движения пригородных поездов на Савеловском направлении скорректировали на 13 и 14 апреля. В связи с соответствующим решением ЦППК запустила дополнительные автобусы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, 13 апреля в 15:10 и 19:20 от станции Дубна отправятся автобусы до автовокзала Дмитров, а от станции Савелово - несколько рейсов до вокзала в Дмитрове. От станции Вербилки в 18:00 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 18:40.

14 апреля от станции Дубна отправлением в 3:30 и 6:10 до автовокзала Дмитров также отправятся два рейса. От станции Вербилки в 5:40 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 6:20.

График автобусов сформирован с учетом изменений в расписании электропоездов. Для пассажиров важно иметь при себе действующие проездные документы на пригородные поезда, соответствующие данному маршруту.

Кроме того, следует обратить внимание, что время отправления автобусов фактически может изменяться в зависимости от обстановки на дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Автобусы Поезда
13 апреля 2024, 13:59
Депутат Мособлдумы Барсуков представил законопроект в сфере муниципальной службы
t.me/BarsukovVN
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Председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков в ходе 82-го заседания Мособлдумы представил новый законопроект. Он касается целевого обучения муниципальных служащих на территории Подмосковья.

Владимир Барсуков рассказал подробности проекта закона и объяснил, кого он затронет.

«Теперь правом участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении будут обладать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые, не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения», - указал депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Законы Депутаты Мособлдума
13 апреля 2024, 13:23
Ремонт еще одного котла завершили на котельной «Восточная» в Электростали
Нина Басистая
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Ремонт котлов является одним из самых важных этапов в восстановлении функциональности котельной и требует значительных усилий. Недавно специалисты завершили работы по обслуживанию котла № 2 на котельной «Восточная» в Электростали.

Генеральный директор ООО «Глобус» Константин Коваль отметил, что благодаря завершению ремонта второго котла удалось добиться приведения полного резерва в работоспособность. Он также рассказал о запланированных на лето работах.

«Поддерживаемые правительством Московской области и городской администрацией, котлы уже приобретены. Первая партия ожидается в конце мая - начале июня, остальные - примерно в августе. Наша цель - обеспечить стабильность в отопительном сезоне 2024–2025 годов», - указал Константин Коваль.

Параллельно с этим продолжается ежедневный ремонт тепловых сетей, вопросы по химической водоподготовке решаются, а территория вокруг котельной поддерживается в порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Отопление Электросталь
13 апреля 2024, 00:01
Соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС России прошли в Подмосковье
Нина Басистая
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Финальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады ГУ МЧС России по Московской области состоялся 11 апреля на территории городских округов Раменское, Щелково и Видное. 21 команда структурных подразделений соревновалась за победу.

В упорной борьбе победу в матче по пенальти одержала команда 28-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС. Серебряным призером стала команда 23-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС, которая забила больше всех голов. Бронзу на соревнования завоевала команда 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС.

Начальник отделения физической культуры и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Подмосковью Роман Польский отметил, что отборочный этап этого года был организован по методу жеребьевки, а не по территориальному признаку, как это было ранее.

Основная цель соревнований заключалась в повышении физической подготовки сотрудников подмосковного ведомства и совершенствовании их спортивных навыков.

Региональные соревнования первого этапа Спартакиады МЧС России запланированы на период с 23 по 26 апреля. Они пройдут в Шатуре.

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Спасатели
12 апреля 2024, 23:09
Семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников МЧС посетили парк «Патриот» в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Московской области
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Делегация из Санкт-Петербурга, состоящая из семей сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга, прибыла в Московский регион. Гости посетили форум «Россия» на ВДНХ, а сегодня для них подготовили экскурсию в парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Делегация посетила Главный храм Вооруженных Сил России и галерею «Дорога памяти». Это величественное сооружение стало духовным символом России, прославляющим победу жизни над смертью, а также подвиги русских солдат, победивших во всех войнах.

Экскурсовод подробно рассказал о каждом из представленных экспонатов, которые связаны с ключевыми событиями военного времени. Все посетители с интересом изучали фотографии, документы и вещи того периода.

Гости из Санкт-Петербурга выразили благодарность представителям подмосковного главка МЧС за проведенную экскурсию. Сотрудники ведомства, в свою очередь, подчеркнули, что подвиги пожарных-героев никогда не будут забыты. Их семьям и дальше будет оказываться всесторонняя поддержка и помощь.

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Великая Отечественная война

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