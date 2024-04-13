ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении

Так, 13 апреля в 15:10 и 19:20 от станции Дубна отправятся автобусы до автовокзала Дмитров, а от станции Савелово - несколько рейсов до вокзала в Дмитрове. От станции Вербилки в 18:00 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 18:40.

14 апреля от станции Дубна отправлением в 3:30 и 6:10 до автовокзала Дмитров также отправятся два рейса. От станции Вербилки в 5:40 отправятся два автобуса прибытием на станцию Дмитров в 6:20.

График автобусов сформирован с учетом изменений в расписании электропоездов. Для пассажиров важно иметь при себе действующие проездные документы на пригородные поезда, соответствующие данному маршруту.

Кроме того, следует обратить внимание, что время отправления автобусов фактически может изменяться в зависимости от обстановки на дороге.

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