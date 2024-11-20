ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда в поездах «Скороход»

«В этом году наш стенд дает посетителям уникальную возможность заглянуть в будущее. В будущее, где пассажирам не нужно привязываться к изначально выбранному маршруту, где им не нужен билет, а поездку можно изменить в любой момент, где станция отправления определяется автоматически, стоимость списывается в конце поездки и только за проделанный путь», - прокомментировал директор по информационным технологиям ЦППК Игорь Евдокимов.

Приложение автоматически фиксирует станции отправления и прибытия, позволяя менять маршрут в любой момент. Оплата списывается в конце поездки за фактически пройденный путь, исключая необходимость использования валидаторов.

На презентации ЦППК организовала интерактивную площадку с макетами станций «Настоящее» и «Будущее», связанных маршрутом через «Скороход». Отмечается, что программа была на закрытом бета-тестировании в течение месяца и теперь доступна для скачивания.

Регистрация занимает всего несколько минут, после чего приложение готово к работе. Проход через турникеты возможен с помощью штрих-кода или NFC, а билет действителен пять часов. Завершение поездки оформляется одной кнопкой, которая создает проездной документ и списывает оплату.

В приложении также есть профиль пассажира с настройками, историей поездок и управлением банковскими картами. Пока «Скороход» работает в тестовом режиме на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, с дальнейшим расширением зоны действия.